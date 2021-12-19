屏東「微笑浪浪中途小棧」　野餐派對毛孩回娘家

▲屏東縣政府19日在縣立圖書館戶外辦理認養成果發表會 。（圖屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府近年積極推廣友善動物，自今年3月啟動「微笑浪浪·中途小站」計畫以來，目前已成功送養超過100隻犬貓，縣府鼓勵民眾飼養寵物應以「領養代替購買」及「領養不棄養」，並與在地店家合作，於今(19)日上午在縣立圖書館戶外辦理認養成果發表會，以野餐派對方式，邀請寵物友善店家及認養戶帶毛小孩回娘家歡聚。

縣長潘孟安表示，屏東公立犬貓中途之家目前已是滿編的狀態，特別謝謝19家寵物店家，成為貓狗的中途站，更希望透過今日活動，讓縣內更多寵物店業者與縣府合作，一同推廣友善領養不棄養，並打造友善的空間及環境。

未來會在麟洛地區新增動物醫院，包括設置美容學校、訓練中心等收容中心，更敦促同仁藉由家戶普查宣導飼主責任，稽查犬貓絕育、寵物晶片登記及注射狂犬病疫苗注射等事項，目前屏東縣寵物登記戶數共7534戶，遊蕩犬(貓)絕育隻數約6500餘隻。

縣府農業處表示，因應政府犬貓零撲殺政策，屏東縣公立犬貓中途之家犬貓在養率已經超過標準值，已無空間再收容流浪犬貓，因此縣府便與在地寵物友善店家共同合作啟動「微笑浪浪·中途小站」計畫，建立流浪犬貓中途避風港，主要是將民眾所通報救援的流浪犬貓，先予絕育、植晶片及注射狂犬病疫苗後，再帶到合作店家讓民眾認養，縣府農業處動物保護及保育科透過粉絲專業FB宣傳毛孩認養資訊，提高犬貓認養機率。