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人間國寶陳啟村回饋母校　捐贈鎮海國小「喜外」銅雕

▲人間國寶的藝術家陳啟村，捐贈「喜外」銅雕作品回饋母校鎮海國小，台南市長黃偉哲等人到場祝賀見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲人間國寶的藝術家陳啟村（左二），捐贈「喜外」銅雕作品回饋母校鎮海國小，台南市長黃偉哲等人到場祝賀見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

獲文化部認定為國家級無形文化資產「傳統木雕」人間國寶的藝術家陳啟村，捐贈「喜外」銅雕作品回饋母校，19日在鎮海國小舉行揭幕典禮，台南市長黃偉哲率教育局、文化局、觀光旅遊局等首長到場見證，多位家長代表與師生共同參與，場面熱鬧溫馨，市議員李中岑、沈震東、蔡旺詮、郭清華也到場共襄盛舉。

▲人間國寶的藝術家陳啟村，捐贈「喜外」銅雕作品回饋母校鎮海國小，台南市長黃偉哲等人到場祝賀見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南是文化古都，生活裡俯拾皆是美感，也孕育了許多優秀的子弟，人間國寶陳啟村老師，即是很傑出的台南市民，致力於傳統技藝的保存及貢獻，功成名就之際也不忘回饋故鄉，提攜後進，慷慨捐贈母校鎮海國小銅雕作品「喜外」，意象活潑可愛，不僅陶冶心性，也讓外地遊客及在地居民沉浸在台南日常生活的幸福與舒適，此件作品更是藝術與教育的結合，期許藝術文化涵養在台南繼續世代傳承。

▲人間國寶的藝術家陳啟村，捐贈「喜外」銅雕作品回饋母校鎮海國小，台南市長黃偉哲等人到場祝賀見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局局長鄭新輝表示，台南市學校推動藝術教育不遺餘力，積極申請藝術深耕教學計畫，廣納藝術專業人才進入校園教學場域與教師協同交流，激盪藝術美感教育創新及多元思維，學校也發揮創意，將藝術與美感教育結合地方文化傳承，將美感散播於校園角落。

▲人間國寶的藝術家陳啟村，捐贈「喜外」銅雕作品回饋母校鎮海國小，台南市長黃偉哲等人到場祝賀見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鎮海國小校長凃榮祥表示，陳啟村不僅捐贈作品，還特地撥空到校指導學弟妹木版畫課程，讓學生在學習中享受藝術之樂，也一睹傑出校友風采，並將其視為學習楷模，未來能在各行各業嶄露頭角，奉獻心力，造福社會國家。

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