堅持30年的承諾！台東李清亮回報當年受救之恩　存錢捐救護車

▲李清亮回報30年前受救之恩，捐贈高頂救護車乙台。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為回報30年前消防單位救命之恩，台東縣民李清亮先生堅持個人的承諾，捐贈救護車1輛，14日在消防局舉辦捐贈儀式，縣長饒慶鈴頒贈感謝狀，表達對李清亮的敬意與謝意。並表示，此台高頂救護車含完整配備，將交給關山消防分隊使用。

▲縣長饒慶鈴頒贈感謝狀，表達對李清亮的敬意與謝意。

距今約30年前，李清亮在東河鄉銅礦山區從事農務時突感身體不適，所幸經消防單位及時獲報，派出救護車上山，並經過一個多小時的山路緊急送往醫院救治；李清亮指出，若非消防人員及時救援或許早就沒命了，深感消防人員及救護車的重要性，在住院一個半月後撿回一命，當下立了心願，有朝一日要捐贈救護車，回報救命之恩，即使長時間經濟條件不好加上家庭負擔又重，但李清亮始終沒忘記承諾，特別捐贈救護車，希望幫助更多需要的人。

▲▼救護車上配備有最新型「自動體外心臟電擊去顫器」2組，對於到院前緊急救護工作有很大的助益。

饒慶鈴提到，台東縣幅員廣大，為了守護鄉親，上任後大力支持並積極提升緊急救護服務品質，讓消防分隊成為醫療救護的延伸、推動救護車為「行動急診室」，3年來爭取3億元經費整建及新建11個消防分隊、今年起增加共100名消防人力，並致力提升消防救護設備，自2019年起至今投入共8千多萬元購置雲梯車、水箱車等消防車輛。

台東縣消防局救災戰力不斷升級，全年緊急救護逾1萬次為全國最高、OHCA康復出院率為非六都第1，為了要補充偏鄉醫療救護不足的部分，目前全縣共有8支高級救護隊，因縣內地域狹長，當重大緊急醫療事件發生時，往往都是與死神搶命，所以「高級救護隊」成為台東醫療的延伸，更有「行動急診室」美名，未來將推動「每1鄉鎮1高級救護隊」、並持續爭取增加人力補足高級救護隊的人力，目前全縣消防局救護車39輛，加上李先生今日捐贈後共40輛，希望未來有更多民間團體及民眾投入更多的公益活動，回饋社會、回饋鄉親。

▲救護車轉撥給關山消防分隊使用。

消防局說明，李先生此次捐贈的救護車上配備有最新型「自動體外心臟電擊去顫器」（ZOLL AED -3）2組，對於到院前緊急救護工作將有很大的助益，感謝李先生回饋社會及鄉親的慈善義舉，協助搶救更多生命，縣府將秉持著感恩的心珍惜李清亮先生的慷慨捐贈，讓這份愛心持續傳播下去，幫助更多需要的人。

