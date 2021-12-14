　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

堅持30年的承諾！台東李清亮回報當年受救之恩　存錢捐救護車

▲▼李清亮回報30年前受救之恩，捐贈高頂救護車乙台。（圖／台東縣政府提供，下同）

李清亮回報30年前受救之恩，捐贈高頂救護車乙台。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為回報30年前消防單位救命之恩，台東縣民李清亮先生堅持個人的承諾，捐贈救護車1輛，14日在消防局舉辦捐贈儀式，縣長饒慶鈴頒贈感謝狀，表達對李清亮的敬意與謝意。並表示，此台高頂救護車含完整配備，將交給關山消防分隊使用。

▲▼李清亮回報30年前受救之恩，捐贈高頂救護車乙台。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴頒贈感謝狀，表達對李清亮的敬意與謝意。

距今約30年前，李清亮在東河鄉銅礦山區從事農務時突感身體不適，所幸經消防單位及時獲報，派出救護車上山，並經過一個多小時的山路緊急送往醫院救治；李清亮指出，若非消防人員及時救援或許早就沒命了，深感消防人員及救護車的重要性，在住院一個半月後撿回一命，當下立了心願，有朝一日要捐贈救護車，回報救命之恩，即使長時間經濟條件不好加上家庭負擔又重，但李清亮始終沒忘記承諾，特別捐贈救護車，希望幫助更多需要的人。

▲▼李清亮回報30年前受救之恩，捐贈高頂救護車乙台。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼救護車上配備有最新型「自動體外心臟電擊去顫器」2組，對於到院前緊急救護工作有很大的助益。

饒慶鈴提到，台東縣幅員廣大，為了守護鄉親，上任後大力支持並積極提升緊急救護服務品質，讓消防分隊成為醫療救護的延伸、推動救護車為「行動急診室」，3年來爭取3億元經費整建及新建11個消防分隊、今年起增加共100名消防人力，並致力提升消防救護設備，自2019年起至今投入共8千多萬元購置雲梯車、水箱車等消防車輛。

▲▼李清亮回報30年前受救之恩，捐贈高頂救護車乙台。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣消防局救災戰力不斷升級，全年緊急救護逾1萬次為全國最高、OHCA康復出院率為非六都第1，為了要補充偏鄉醫療救護不足的部分，目前全縣共有8支高級救護隊，因縣內地域狹長，當重大緊急醫療事件發生時，往往都是與死神搶命，所以「高級救護隊」成為台東醫療的延伸，更有「行動急診室」美名，未來將推動「每1鄉鎮1高級救護隊」、並持續爭取增加人力補足高級救護隊的人力，目前全縣消防局救護車39輛，加上李先生今日捐贈後共40輛，希望未來有更多民間團體及民眾投入更多的公益活動，回饋社會、回饋鄉親。

▲▼李清亮回報30年前受救之恩，捐贈高頂救護車乙台。（圖／台東縣政府提供，下同）

救護車轉撥給關山消防分隊使用。

消防局說明，李先生此次捐贈的救護車上配備有最新型「自動體外心臟電擊去顫器」（ZOLL AED -3）2組，對於到院前緊急救護工作將有很大的助益，感謝李先生回饋社會及鄉親的慈善義舉，協助搶救更多生命，縣府將秉持著感恩的心珍惜李清亮先生的慷慨捐贈，讓這份愛心持續傳播下去，幫助更多需要的人。
 

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
包3600新郎不爽！　婚禮紅包「神解法曝光」
爆「綠茶婊女星」釣出賴薇如　王思佳回應了
短裙妹騎車「丁字褲全看光」！　網眼熟喊：藍色小丁續集
四大公投周六登場　過關門檻出爐！
小倆口去耶誕城「另個女友」出現了！　結局大反轉
人妻做愛直播全流出！46人觀戰「老爸也在看」
許藍方公開2訊息！　「找少偉哥請到這」
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不滿開車插隊被閃大燈　拿BB槍將對方車打成蜂窩　　　

堅持30年的承諾！台東李清亮回報當年受救之恩　存錢捐救護車

雲林郵局行銷「水林大溝黃金薯」送愛助弱勢　i郵購今開賣

飯店用餐後人消失　警搜2小時這個地方找到他

因應台電公司工程停電　四重溪溫泉公園12／17暫停開放

迷途翁攔車就上不說話！駕駛無奈開到派出所　警拍照詢訪送返家

農委會五倍券加碼振興　滿千回饋農遊券888元

超感動！逢甲攤商夾娃娃機店遺失1萬4現金　民眾送到派出所

國際水準的管樂工廠　多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾

黃士修為公投絕食　國民黨黨務主管探視

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

不滿開車插隊被閃大燈　拿BB槍將對方車打成蜂窩　　　

堅持30年的承諾！台東李清亮回報當年受救之恩　存錢捐救護車

雲林郵局行銷「水林大溝黃金薯」送愛助弱勢　i郵購今開賣

飯店用餐後人消失　警搜2小時這個地方找到他

因應台電公司工程停電　四重溪溫泉公園12／17暫停開放

迷途翁攔車就上不說話！駕駛無奈開到派出所　警拍照詢訪送返家

農委會五倍券加碼振興　滿千回饋農遊券888元

超感動！逢甲攤商夾娃娃機店遺失1萬4現金　民眾送到派出所

國際水準的管樂工廠　多國駐台使節出訪嘉義卡羅爾

黃士修為公投絕食　國民黨黨務主管探視

孔劉出道20年感謝自己堅持到底：「因為走過那段路，才能成為現在的我」

《D.P》拍第二季！原班團隊回歸　30秒伏筆「出現具教煥、丁海寅」

千萬打造暗黑版《魷魚》男優挺兇器　還原度超高...老司機求上車

鯊魚遭緊咬硬上！被「強制性交」留巨大齒狀疤痕　恐怖傷口照曝光

每日40個名額免費體驗名人講座　嘉義嚴選品牌莊園咖啡週台北開跑

19歲男爽中頭獎「睡遍4000女」！10年後3.7億全花光…最新下場曝

不滿開車插隊被閃大燈　拿BB槍將對方車打成蜂窩　　　

井柏然演戲目標「就是要讓人看到想接吻」　悶劇靠他起死回生

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡　女駕駛先送小孩再報案

87%學生不認同核四能解決台灣缺電　66%家人未和小孩討論公投

地方熱門新聞

花蓮秀林鄉普發3000元　逾萬人受惠

逢甲夜市暗巷開車衝撞員警　波及1騎士

林秉樞連打2次殘劑！持機票「鑽漏洞」曝

台中十大伴手禮首獎揭曉　「歐客佬」三獎落袋

鄭貴華建議國際移民日　增「培力發展獎」

高雄輕軌新增3站12/16通車

桃園18- 19歲公投選舉人數逾4.2萬名

合歡山水晶宮段頻結冰　單月7起自撞

新北田寮洋「羽豐米」　侯友宜大讚米粒香Q黏

台南市勞工局獲頒專案管理大獎雙獎

愛犬運動走失　女心急如焚警草叢內尋獲

四大公投日路邊停車不收費

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

更多熱門

相關新聞

土城道教發展協會捐贈高頂救護車

土城道教發展協會捐贈高頂救護車

新北市土城道教發展協會捐贈成功消防分隊高頂救護車，台東縣消防局於成功大隊辦理救護車捐贈儀式，由新北市土城道教發展協會(順聖宮主委盧嘉辰代表)捐贈救護車，期盼該車能發揮最大效益，提升成功地區執行緊急救護服務之品質。

企業回饋在地　小球員勇逐棒球夢

企業回饋在地　小球員勇逐棒球夢

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

新店槍手採檢「癲癇發作」　送醫畫面曝光

新店槍手採檢「癲癇發作」　送醫畫面曝光

新店槍手下機癲癇發作　上救護車急救

新店槍手下機癲癇發作　上救護車急救

關鍵字：

堅持30年承諾李清亮回報受救捐贈救護車

讀者迴響

熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面