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奧運百萬獎金全捐！潘政琮回饋家鄉　贈苗栗消防局16套消防裝備

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗高爾夫好手潘政琮，在東奧奪下銅牌，獲苗栗縣政府頒發獎勵金100萬元，他妻子商討後決定全數捐出，回饋鄉里。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗高爾夫好手潘政琮，在東奧為台灣拿到首面高爾夫銅牌；苗栗縣政府特別頒發獎勵金100萬元。但他與妻子商量後決定全數捐出，原本打算添購救護車，幾經思考後，將購買消防員衣褲鞋帽等16套防護裝備，捐贈苗栗縣消防局回饋家鄉。

旅美高球好手潘政琮，出生苗栗縣苑裡鎮，2021年東京奧運男子高球賽為台灣摘下奧運首面高球獎牌，苗栗縣政府提供獎勵金原為新台幣40萬元，縣長徐耀昌再加碼60萬元，共提供100萬元獎勵金。

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▲潘政琮將百萬獎金全數捐出，購買保護消防員的高等級全套衣著。（圖／翻攝潘政琮臉書）

▲潘政琮將百萬獎金全數捐出，購買保護消防員的高等級全套衣著。（圖／翻攝潘政琮臉書）

潘政琮東奧結束後直接返美，但曾表明將規劃縣府提供的百萬獎金用以回饋公益。他7日在臉書上PO文表示，原本會捐出苗栗縣提供的獎金購買救護車，但非常謝謝球迷朋友的建議，聽說救護車已經足夠，所以經過數個月的思考、研究與協調，決定把這筆獎金用來購買保護消防員的高等級全套衣著，預計半年後交貨，在此向社會大眾報告。

潘還將要購買的品項一一列出，包括16套進口消防衣褲、消防帽、消防頭套、消防皮鞋及消防手套，另外代理銷售公司回饋32只消防頭套，總價105萬元。支持他的粉絲紛紛留言稱讚「同為苗栗人 以您為傲」、「苗栗有您真好」、「回饋鄉里，讚啦」、「令人敬佩」、「滿滿的正能量」等等。

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