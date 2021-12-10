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頂新和德回饋在地暖心捐助　永靖國中小球員勇逐棒球夢

▲企業大老回饋母校，多年來捐助超過千萬元，讓永靖國中小球員也能在棒球場上找到一片天。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／彰化報導

「能夠打到球就很開心！」來回跑接、認真練習，正值國中叛逆期的阿文，曾經也是名調皮搗蛋、令人頭疼的學生，然而永靖國中棒球隊卻改變了他，因為在教練團的逐步引導下，阿文找到正確的學習方向，不但變懂事了，還在棒球場上發現一片天。

▲▼頂新和德回饋在地年捐百萬 永靖國中弱勢生翻轉人生勇逐棒球夢。（圖／記者吳杰澄攝）

▲永靖國中棒球隊員阿文也曾是名令人頭疼的學生。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

同樣國中一年級的小恩，身高只有130公分，站在同儕旁顯得特別瘦小，看似孱弱的他其實也相當給力，是今年永靖棒球隊出征國中聯賽軟式組不可或缺的戰力，被問到「為什麼喜歡打棒球？」他略顯靦腆地笑說：「看起來很好玩，就來打打看！」

▲▼頂新和德回饋在地年捐百萬 永靖國中弱勢生翻轉人生勇逐棒球夢。（圖／記者吳杰澄攝）

▲看似孱弱的小恩，打擊其實也相當給力。

早上6點左右開始晨訓，白天正常上課，下午第六節後再進行專長訓練，而且一練就是2小時起跳，有時還有夜間訓練，阿文、小恩卻甘之如飴從不喊累，因為對他們來說，只要能打球就是件幸福事！

▲▼頂新和德回饋在地年捐百萬 永靖國中弱勢生翻轉人生勇逐棒球夢。（圖／記者吳杰澄攝）

▲棒球隊員在下午第六節後開始專長訓練，要先跑2公里到球場。

「他們的家庭狀況比較特殊。」永靖國中棒球隊總教練楊勝智告訴我們，今年入學的阿文，父親已經過世，母親因故離家，由奶奶、姑姑和舅舅輪流照料，而小恩家則有5個小孩，全靠阿嬤一人打零工、領原住民補助扶養，缺乏家庭支持的兩人，球隊餐費常常無法如期繳交，「他們這個時間很需要營養，我們也是拜託劉校長和一些企業團體，讓他們有完善照顧」，教練們也會自掏腰包送油送米，讓他們能夠順利打球。

▲▼頂新和德回饋在地年捐百萬 永靖國中弱勢生翻轉人生勇逐棒球夢。（圖／記者吳杰澄攝）

▲不只重視球技與營養，永靖國中棒球隊也很關心體育班的學業。

不只重視球技與營養，永靖國中棒球隊也很關心體育班的學業，除了晚上分組輔導，各科任老師還會輪流接力在早自習加強課業，只為了讓出去比賽的小球員能跟上學習進度。永靖國中校長劉仁傑表示，運動員的頭腦不簡單，表現才會更好，所以他很重視孩子的學業，一定要能夠跟得上，因為「把球打好、把書唸好，對未來更有幫助！」

▲▼頂新和德回饋在地年捐百萬 永靖國中弱勢生翻轉人生勇逐棒球夢。（圖／記者吳杰澄攝）

▲「接棒未來」交通車，讓棒球隊四處征戰比賽時，沒有後顧之憂。

事實上經營棒球隊經費龐大，往往需要校長、教練花費心力去募款，然而成立超過20年的永靖國中棒球隊，多年來都有強力校友當後盾。永靖國中校長劉仁傑說：「除了縣府補助，另外一部分還是要靠民間的在地企業，頂新和德文教基金會魏應充創辦人，是永靖國中的第二屆校友，他經營事業有成，也願意回饋故鄉，這2年已經提供了兩輛全新的交通車給我們，每年提供球隊的運作經費大概150萬元，主要會用在弱勢照顧、課業輔導、比賽經費和球具添購等。」

▲▼頂新和德回饋在地年捐百萬 永靖國中弱勢生翻轉人生勇逐棒球夢。（圖／記者吳杰澄攝）

▲頂新和德文教基金會回饋在地，多年來捐助永靖國中棒球隊超過千萬元。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，「棒球公益一直是我們非常重要的工作之一，我們從2015年開始陸續有進行基層棒球的捐助，因為頂新和德文教基金會在彰化永靖已經成立23年，只要是家鄉的事情，就是頂新和德文教基金會的事情，魏應充董事長聽到母校永靖國中有需求一定都是衝第一，也獲得彰化縣政府支持，就是大家一起來扶植這個彰化縣唯二的國中基層棒球體育班。」

▲▼頂新和德回饋在地年捐百萬 永靖國中弱勢生翻轉人生勇逐棒球夢。（圖／記者吳杰澄攝）

▲永靖國中棒球隊，不只屬於永靖國中，也是永靖鄉的棒球隊，更是彰化縣的棒球隊。

有企業大老回饋母校，多年來捐助超過千萬元為基層棒球鋪路，又有老師家長們願意用各種方式支持，永靖國中棒球隊，不只屬於永靖國中，也是永靖鄉的棒球隊，更是彰化縣的棒球隊，一座孩子們追逐夢想的重要園地。

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