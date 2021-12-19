徐耀昌飆「吃相難看」…　楊文科談第7都：不是1人1黨說了算

▲徐耀昌與楊文科今日針對第7都事件表達不滿。（合成圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

無懼新竹市公投同意>不同意的開票結果，民進黨仍強力促成新竹縣市合併升格，蔡英文總統上午召集黨內高層討論，對此藍營縣長徐耀昌搶先開砲，痛罵林智堅「吃相不要太難看」，中午竹縣長楊文科則加碼回應，「不是一人或一黨說了算！」

苗栗縣長徐耀昌今日上午接受媒體訪問時就表示，縣市合併必須考量共同生活圈等層面，周邊配套的措施及辦法等都是長遠之計，但是光新竹縣、市合併，新竹縣民就不見得同意，更何況還要納入苗栗縣，若如林智堅打算，只將苗栗金雞母頭份、竹南併入，其餘則劃入台中市，又把苗栗縣置於何地？痛批林智堅吃相難看，不要把民進黨整個都搞輸掉了。

隨後，新竹縣長楊文科也回應，「合併升格這件事，應審慎考慮為宜，要符合法治精神與程序正義」，他依舊對於大新竹合併或乃至於其他縣市合併升格議題，堅持自己的主張，認為不應當為了選舉而倉促行事，並強調縣市合併升格不是一人或一黨能說了算。

他也提到，縣市合併升格的涉及層面廣大，除了國土規畫、地方制度法及財政收支劃分法等面向，更重要的是需要民意的支持，應該與地方充分溝通討論，他認為大新竹合併確實可以討論，不過如果要趕在明年就完成，恐怕會引發很多問題及後遺症。

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