時力民調／竹竹合併？39.3%偏好維持現狀　27.6%認為全國區域重劃

▲時力最新民調顯示，有關新竹縣市合併，39.3%民眾偏好維持現狀。（圖／時代力量提供）



記者黃巈禾／台北報導

新竹市長林智堅任期即將屆滿，去向備受關注，卻突拋出新竹縣市合併升格，引發各界討論。時代力量立委邱顯智和王婉諭日前表示，此事充滿選舉考量，呼籲莫重蹈國民黨2009年政治升格的覆轍，進一步擴大台灣區域發展的不均衡、惡化城鄉差距。時代力量今（31日）公布最新民調，有39.3%民眾偏好維持現狀。

有關新竹縣市合併升格成第7都的主張，有39.3%民眾偏好維持現狀，27.6%認為應該進行全國區域重劃，13.7%支持新竹縣市合併升格，5.5%支持新竹縣市合併但先不升格。

在林智堅拋出新竹縣市合併的議題之後，曾於2016年參選新竹市立委選舉的邱顯智表示，新竹縣市是否要合併，要做通盤考量，如果是要合併成台灣的第7都的話，是否應該要把同為科技廊帶的苗栗縣納入考量。不過從時代力量公布的最新民調來看，僅有3%民眾支持新竹縣市和苗栗縣合併升格，另有10.9%對於升格一事無明確意見。

時代力量於10月23日至10月27日、晚間6時30分至10時，針對台灣全國年滿20歲民眾，進行市話調查，以分層比例隨機抽樣進行，共完成1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。