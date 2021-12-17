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升格拿到入門票！彰化議會今審查過關　中央明年12月底核定

▲議員賴清美針對升格議題質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

▲議員賴清美針對升格議題質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府向議會提案，爭取升格直轄市，今天終於通過，縣府將向中央遞交申請書核定，順利的話將在明(2022)年12月25日生效，升格後，鄉鎮市將虛級化，不再辦理選舉，議員席次將從目前的54席減為43席（含兩席原住民），從此鄉鎮市代表會將走入歷史。

彰化縣議員賴清美今天在議會對「升格」提出質詢，彰化縣升格為直轄市，人數是足夠125萬人，但升格後，因人事等支出增加，依彰化縣既有財政規模將短差31億元，但依六都升格經驗，未來歲入會有增長空間不管是彰化經濟繁榮或統籌分配款都會比較多。

對此財政處長劉坤松指出，有可能學校人事費會相對增加，目前財政規模歲出達到611億，歲入只有560億元，短差近46億，往後依照其他6都的經驗，未來升格後後續對歲出的部分會有增長空間。

▲議員賴清美針對升格議題質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

另賴清美指出，彰化縣如果升格為直轄市成功，議員席次將從目前的54席減為43席（含兩席原住民），升格後，鄉鎮市虛級化，不再辦理選舉。因此要求縣府送件看結果，好讓有意投入選舉者及早因應。

民政處長賴致富表示，財政短差的部分是一個支出，相對歲課與統籌分配稅款，預期未來發展應該是可以彌補，其次有關期程問題，提案第1在人口數的壓力，目前彰化縣為125萬人，依照地制法規定，提案通過後送到內政部，核報行政院將在6個內核定，在明年12月25日為預訂核定日，這有時間急迫性。

賴致富強調，隨著鄉鎮市虛級化，議員席次將減至43席，相對議員問政空間會加大，而且比照直轄市辦理，至於會不會通過是中央權責，也希望府會一心及立委協助，讓彰化成為第七都。

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