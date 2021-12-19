四大公投投票率僅四成　呂秀蓮：王力宏讓年輕人沒興趣投票

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過、也未達公投門檻，對此，前副總統呂秀蓮表示，兩黨把公投變成政黨對決，模糊了焦點，呂也打趣表示，「昨天怎麼這麼巧，王力宏事件爆發了，大概年輕人沒興趣投票。」

對於四大公投，呂秀蓮指出，兩黨都把公投當成政黨對決，模糊了焦點，去投票的人只知道要全部同意或全部反對，「我覺得這是扭曲了公投的意思，當然整個結論我是會覺得，民進黨要對歷史負責，因為你們沒收了公投。」

呂秀蓮表示，自己長期推動公投，這次國民黨是進步的，但民進黨阻礙公投是退步了，且兩黨執政和在野的立場都不一樣，「昨天這麼巧，王力宏事件爆發了，大概年輕人沒興趣投票」，呂指出，如果王力宏都會突然真面目出現，政治人物也不會永遠都能執政。

對於公投投票率低迷，呂秀蓮建議，1922公益廣告不要再浪費資源叫民眾戴口罩、洗手，台灣人民沒這麼笨，如果針對四項公投客觀呈現內容，公投更能彰顯民意，1922未來要向跟全民說服提升台灣真民主，不是假民主，不要再用過去愚民、民粹政治。

呂秀蓮說，這次公投後，立委應提出公投法全面修正，以昨天公投的失敗，喚醒大家認真思考完善的公民投票案，這次兩黨都把問題過於簡化，太不負責任、太過政治化，「真正加入黨籍的民眾只有6%，其他全部不屬於任何政黨，我們為何要被政黨綁架？」

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