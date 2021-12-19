李靚蕾爆料「毀滅力超強」5原因！她曝最成功1點：怎會差這麼多

▲王力宏與李靚蕾結束8年婚姻。（圖／翻攝自Instagrm／王力宏）

文／洪雪珍

王力宏前妻李靚蕾發文，為什麼寫到大家比公投還關心？

昨天一早我出門投票、去探望母親，接著準備下午的斜槓學員家族聚會，一刻不停歇，完全不知道在四大公投之外，有條新聞炸開了。後來聽到大家在談，才扒手機看17日深夜在微博這篇近5千字的長文。看完之後，學生轉來作家藍白拖寫的一句：「千萬別惹了聰明又會寫字的女人」，心有慽慽焉。

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已經有些作家評了這篇發文，都稱讚好文，才具有這麼強的毀滅力。我在媒體擔任主編多年，這3年也教自媒體寫作策略，熟悉讀者的心理狀態，因此從另一個角度來說明這篇發文為什麼像丟了核彈似的震撼，也許你就更能清楚地知道平常在FB或Blog看發文，什麼文章會被瘋狂分享、什麼文章會被滑過不讀。

以下有5點，讓你看見寫作的力量：

1. 顛覆觀點

王力宏出道26年，頂著名校光環，會彈鋼琴與唱歌作曲，完全符合華人社會最喜歡的形象2個關鍵字：會念書、有才華。還有他長得清秀斯文，永遠淺淺的笑、輕輕的說，不搶鏡頭，謙沖為懷，得體有禮，在在強化他的優質形象。

當大家一面倒向王力宏，在他8年前宣布結婚時，粉絲心碎了，想的都是「她憑什麼」，李靚蕾被起底，整個人物設定大抵是朝向汙名化發揮各種想像。再看看這次離婚，連具有聲望的電視台跑馬燈都寫「王力宏切了李靚蕾」，請注意不是寫「離了」，而是「切了」，完全反映出大家的堵爛，不爽李靚蕾很久。

接著，所有的詆毀與攻擊排山倒海襲來，李靚蕾忍無可忍，發了這篇長文，其實主要是做了一件事，告訴大家，王力宏不僅不是大家想的那麼好，反而是出乎意料的壞。這就是此文最成功的地方，顛覆我們一般人長久以來的觀點，提出一個全新的視角，大家被震懾住了……心想：「怎麼會差這麼多！」

2. 內容定位

李靚蕾心裡清楚，跟王力宏結婚，擁王力宏入懷，是懷璧有罪，是粉絲最大的痛！而她的外表雖美，卻不是華人社會喜歡的好媳婦模樣，使得她莫名其妙一路黑到底。可是時代在改變，有很多女性受教育、有主見，想要自我實現，追求家庭之外的事業成功。她的內容定位就鎖定這群人發話，對象明確。

再下來她用這些人能夠感同身受的概念說話，包括她原來有好學歷、高薪工作，可是這一切都放棄，走入家庭。在丈夫希望有很多孩子的期待下，一個接一個連生3個，從20幾歲到30出頭的青春年華，就在懷孕、生產與餵哺孩子之間度過，並且強調丈夫經常數月不在家，是她一個人獨自面對這個過程。

這種事業與家庭的抉擇，是現代女性的痛點，知道為了家庭放棄工作是多大的犧牲！相比於李靚蕾無私的奉戲、無我的付出，先生卻是不間斷地約炮與召妓。看似奔波於各個城市出差工作，好像辛苦萬分，卻是各地都有「這樣的朋友」。如此高反差，很多女性都曾經經歷過或耳聞過，這個指控一擊就中！

▲王力宏遭李靚蕾控訴不間斷地約炮與召妓。（圖／翻攝自Instagrm／王力宏）

3.感性訴求

李靚蕾長年在美國就學與就業，個性外放、外表艷麗，在華人社會並不討好，於是她在寫文時，一起頭就採取感性訴求，並且拉高高度。她不是來潑婦罵街，也不是來泣訴當可憐女人，而是用感性口吻邀請所有女性給她力量，她則是用個人經驗來分享，帶領正在面對相同處境的女性可以有什麼啟示與作為。

比如第一段她寫：「我想先讓你們知道，也許對你來說只是一個小小的舉動，但對我來說意義很重大。謝謝你們在我人生最困難的時候給了我很大的安慰和力量。」你有感受到她是在邀請，而不是低姿態的乞求嗎？感性卻不卑不亢。

緊接著第二段寫：「寫這封信是我做過最困難的決定…人生真的很不容易。我想，也只有這樣勇敢坦承的面對，一切才能歸零，我們才能有各自有重生的機會，也希望我的分享能帶給深陷其中的你或是即將要踏入這個旅程的你一些省思。」你有感受到她的為難與勇敢，以及大方的分享嗎？顯示她感性而大器。

4.舉證歷歷

這就是說服力所在！前一陣子三級警戒，王力宏與朋友相聚，沒戴口罩並上傳，雖然因為王力宏答應繳交罰款，新聞很快落幕，但是這個畫面已經深印大家心中，因為「哇，名人吔，原來這就是他們的社交生活」。李靚蕾在文中沒有明指這件事，但是大家都知道在講這件事，也就被說服，相信果真有其事！逼得其中有名女明星跳出來澄清，但是這當下你會信誰呢？

另外中國大陸另一位女星也被點名，媒體馬上上山下海把她和王力宏合拍的照片都搜出來，有圖為證，不就指證歷歷嗎？雖然兩人只是合照，大家已經開始無限想像，越看越像真有那麼一回事，再加上媒體的移花接木，不信也難。我們都有個常識，遇到有人指控都會說：「那你拿出證據呀！」寫作白紙黑字，尤其要舉證，免得吃上官司。

▲作家點評李靚蕾5千字文讓人看見「寫作的力量」。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

5. 提出主張

講完自己的不堪經歷，話鋒一轉，最後幾段留給大公無私，再度拉高這篇文章的高度，也讓別人看見她之所以大義滅親的背後主張。

第一她不想讓其他女生被公關操作給蒙蔽，遭遇到跟自己相同的經歷﹔第二她從未靠王力宏之力得到什麼，也堅信未來能夠靠自己養大孩子，並做孩子最好的榜樣﹔第三她不是要毀了王力宏的事業，而是告訴王力宏是他咎由自取，不愛惜羽毛，毀了前途與家庭，希望他能夠從今而後誠實面對自己。

是不是大義凜然、是不是句句鏗鏘有力、擲地有聲？而且這個結尾與文章起頭是相呼應的，她寫這篇文章不是為自己，也不是要毀了誰，而是女人要有能力靠自己從谷底爬起來！

這就是好文，為我們上了一堂人生的課，也上了一堂寫作的課。所以寫作力很重要，不只有利於在職場做自我表達，也有助於在人生為自己發聲，拿回話語權，贏回公道人心。

本文經授權摘自：洪雪珍FB粉專