　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廣州首位Omicron患者女兒也確診！　大陸累計4人染變種株

▲大陸疫情,揚州,核酸檢測。（圖／CFP）

▲廣州首例Omicron患者已傳染給2名密切接觸者。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸再增加1例Omicron個案，該名病患為首例Omicron患者的41歲女兒，症狀則為輕型。截至目前，中國大陸累計發現4例Omicron確診。

根據大陸官方今（18）日通報，17日對已納入集中隔離的境外輸入關聯病例密切接觸者檢測中，發現1例確診。該名患者為41歲的胡姓女子，為16日境外輸入關聯病例唐某的女兒，與其母一同居住在廣州市越秀區華樂街天勝村65號。

該患者作為12月13日境外輸入外市返穗確診病例同棟樓宇居住的涉疫重點人員，於12月13日當天閉環轉運至集中隔離場所進行醫學觀察。

胡女12月13日、14日、15日、16日核酸檢測結果均為陰性，12月17日晚核酸檢測初篩陽性，18日凌晨市疾控中心復核陽性，即閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離醫學觀察。經進一步檢查和專家會診，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

通報指出，該病例發病前4天已落實集中隔離管控，所涉及居住和活動場所環境採樣檢測結果均為陰性，專家評估社區傳播風險較低。

值得注意的是，胡姓女患者的父親為大陸第二例Omicron確診個案，與其有密切接觸的河南男子於15日被確診感染Omicron變種株，為大陸第三例個案。截至目前，大陸已有4例Omicron確診。

►蠶絲外套10880元→2592元

ET快訊
快訊／BY2妹妹Yumi憔悴首現身！報警遭李靚蕾宣戰「仰天手
快訊／公投四案全軍覆沒　侯友宜說話了
侯友宜臉書遭灌爆「滾回民進黨」　綠粉朝聖：可憐清流被當戰犯
王力宏爆召妓！顏擇雅曝「背後產業鏈」：嫖客名冊才精彩
分析／蔡英文逆轉秀「4公投完封」　粉碎障礙走向世界關鍵曝光
台灣「四大公投」登上國際　《路透社》報導內容曝光
王力宏機場最新身影曝光！　舉手機反拍媒體
王力宏16年前經典歌竟成「神預言」！　網諷：難怪唱這麼好
王力宏、羅志祥、吳亦凡驚人共通點！神人挖出「渣男密碼」笑噴
快訊／蔡英文「公投傳達4個訊息」：台灣人希望走向世界
王力宏私下有別名！　五星飯店員工「細節還沒爆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

廣州首位Omicron患者女兒也確診！　大陸累計4人染變種株

香港出現首例Omicron患者進入社區　為36歲貨機機師

香港立法會選舉前夕　羅冠聰等5名海外港人被通緝

才剛贏亞軍！正妹運動員「坐輪椅被捅死」　前男友：不跟我就殺了你

大陸官媒發聲了！狠批「王力宏淫亂真面目」：人設崩塌絕非偶然

萬人排隊網紅奶茶店！員工踢爆「時薪才領26元」　高層嗆：不爽就走

李靚蕾強悍宣戰BY2妹！網友全被圈粉推爆「蕾神之鎚」：幹翻他們

大陸暴增近百感染「89+2」　遍及6省市「浙江佔77例」

嫌王力宏老解約！娃哈哈千金被讚爆「先見之明」：肯定私下調查了

23歲OL上班途中失蹤「8天後確認身亡」！遺體從附近河裡打撈上岸

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

EP03_網路版_PROMO2賽制殘酷升級 選手進入1vs1廝殺對決

《聲林3》阿蘭搬自創曲！小宇：絕對我的菜　艾怡良高評價「你就回金曲獎吧」

柯爾鴨洗澡下秒頭探出水面萌翻　羽毛光滑又防水網笑：這有上蠟

男子載母「自撞路邊汽車」雙亡　詭異監視器曝光：周邊都沒行車

寧夏夜市「刺青男仆街」以為被笑　撂人棍棒毆打砸車！夫妻衰斷指

廣州首位Omicron患者女兒也確診！　大陸累計4人染變種株

香港出現首例Omicron患者進入社區　為36歲貨機機師

香港立法會選舉前夕　羅冠聰等5名海外港人被通緝

才剛贏亞軍！正妹運動員「坐輪椅被捅死」　前男友：不跟我就殺了你

大陸官媒發聲了！狠批「王力宏淫亂真面目」：人設崩塌絕非偶然

萬人排隊網紅奶茶店！員工踢爆「時薪才領26元」　高層嗆：不爽就走

李靚蕾強悍宣戰BY2妹！網友全被圈粉推爆「蕾神之鎚」：幹翻他們

大陸暴增近百感染「89+2」　遍及6省市「浙江佔77例」

嫌王力宏老解約！娃哈哈千金被讚爆「先見之明」：肯定私下調查了

23歲OL上班途中失蹤「8天後確認身亡」！遺體從附近河裡打撈上岸

BY2妹妹Yumi憔悴首現身！報警遭李靚蕾宣戰「仰天手摸肚」照常錄影

4大公投案完封勝　蘇貞昌：會更謙卑為人民服務

快訊／公投直落4完封內閣將改組？　蘇貞昌：就事論事跟人無關

核四所在地76％「不同意」票大勝　洪申瀚和前輩們都哭了：美好結果

四項公投「壓倒性同意」也拚不過！　新竹縣選委會公布票數

王力宏先追未成年李靚蕾！　曖昧中照片被挖「秒撇清稱表妹」

公投綁大選沒通過　江啟臣批民進黨：說不影響投票率是謊言

六成未投票！民眾黨：給第三勢力機會　取代國民黨成「強而有力反對黨」

快訊／公投四案全軍覆沒　侯友宜：我願意承擔！

被誤解為白目！成人自閉症無處可去　《地球迷航》4故事打破迷思

富二代放火燒熟睡街友！ 2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」

大陸熱門新聞

陸官媒狠批王力宏渣男行徑：人設崩塌絕非偶然

李靚蕾強悍宣戰BY2妹！網友被圈粉封「蕾神之鎚」洗板

嫌王力宏老解約！娃哈哈千金被讚爆先見之明

23歲OL上班途中失蹤8天　遺體從河裡打撈上岸

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

老司機買春開直播　皮條客火了闖門暴打

保時捷加油…男突拔出加油槍點火

女舉報前婆婆不上班領薪　官方回應

網紅吃燒烤討免單　女店員1句嗆爆

正妹運動員坐輪椅　慘被前男友捅死

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

他撞臉馬斯克根本同一人！ 網友見照片驚呆

網紅奶茶店超壓榨　高層嗆：不爽就走

更多熱門

相關新聞

拒絕接種疫苗　美軍陸戰隊解雇103人

拒絕接種疫苗　美軍陸戰隊解雇103人

美國軍方開始強制軍人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，美軍陸戰隊（Marine Corps）已經解雇103名不願接種疫苗的現役軍人。

Omicron擋不住！日本3000萬人提前打第3劑

Omicron擋不住！日本3000萬人提前打第3劑

研究：1情況打2劑BNT可獲「超級免疫」

研究：1情況打2劑BNT可獲「超級免疫」

香港出現首例Omicron患者進入社區

香港出現首例Omicron患者進入社區

沖繩美軍基地疑爆Omicron群聚！99確診　美拒基因定序

沖繩美軍基地疑爆Omicron群聚！99確診　美拒基因定序

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗Omicron新冠病毒新變種病毒

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾毀滅王力宏點名「吳XX」　網驚：有內幕！

王力宏召妓被拍！李靚蕾毀滅性離婚「每城市都有唯一炮友」

快訊／王力宏現身了！「對鏡頭做1動作」

快訊／李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

快訊／李靚蕾深夜長文揭與王力宏離婚內幕

妻快生產王力宏還在約炮！　李靚蕾：違反法規也要去

王力宏「放閃照全是P圖」！網揪5大鐵證說謊

王力宏召妓花名冊「記錄炮友特徵」荒淫內容被李靚蕾抓包

王力宏砲友曖昧叫他「宏宏」　鍵盤柯南挖出這位女星

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

王力宏召妓早被爆？13年前《康熙》小本本：酒店玩超兇

徐若瑄深夜92字聲明「2度重發」！

快訊／徐若瑄衰捲王力宏婚變　深夜暴怒反擊

王力宏遭李靚蕾千字文毀滅！好友陳建州親回應

By2妹Yumi閨蜜爆「王力宏每次見面都約砲」！

更多

最夯影音

更多
《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費

《三十而已》毛曉彤1歲就被生父丟垃圾桶！　「23年後身價破億」遭討2億扶養費
拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

鄧紫棋爆「分手富二代男友」嗆雙面人！　本人親回：別吃瓜了，沒營養

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

吳宗憲《玩很大》鬆口黑隊小隊長　坤達加入班底：怎麼都是解散的團體XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面