廣州首位Omicron患者女兒也確診！　大陸累計4人染變種株

▲廣州首例Omicron患者已傳染給2名密切接觸者。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸再增加1例Omicron個案，該名病患為首例Omicron患者的41歲女兒，症狀則為輕型。截至目前，中國大陸累計發現4例Omicron確診。

根據大陸官方今（18）日通報，17日對已納入集中隔離的境外輸入關聯病例密切接觸者檢測中，發現1例確診。該名患者為41歲的胡姓女子，為16日境外輸入關聯病例唐某的女兒，與其母一同居住在廣州市越秀區華樂街天勝村65號。

該患者作為12月13日境外輸入外市返穗確診病例同棟樓宇居住的涉疫重點人員，於12月13日當天閉環轉運至集中隔離場所進行醫學觀察。

胡女12月13日、14日、15日、16日核酸檢測結果均為陰性，12月17日晚核酸檢測初篩陽性，18日凌晨市疾控中心復核陽性，即閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離醫學觀察。經進一步檢查和專家會診，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

通報指出，該病例發病前4天已落實集中隔離管控，所涉及居住和活動場所環境採樣檢測結果均為陰性，專家評估社區傳播風險較低。

值得注意的是，胡姓女患者的父親為大陸第二例Omicron確診個案，與其有密切接觸的河南男子於15日被確診感染Omicron變種株，為大陸第三例個案。截至目前，大陸已有4例Omicron確診。