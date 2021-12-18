台南伯撿金融卡！竟要「存款1／10」當報酬…她傻眼：可以這樣喔？

▲阿伯撿到皮夾，以「裡面有金融卡」為由，要求十分之一的存款作為報酬。（圖／資料照）



記者柯振中／綜合報導

台南一名李姓阿伯撿到皮夾，裡面有4,500元，以及金融卡等物品，送到派出所，等到失主來領取，竟然以「皮夾裡有金融卡」為由，要求十分之一的存款作為報酬，否則要提告，讓遺失皮夾的女子當場傻眼。

65歲的李男已經退休，經常在百貨公司、八大場所等地走動，曾經撿過鑰匙、發票等物，送到派出所後會要求，若找到遺失者，要向對方索討報酬。

李男先前在某間KTV前看見一名郭姓女子，對方上計程車時掉了皮包，李男於是上前撿走，稍微清點一下，發現裡面有4,500多元，以及金融卡等物品，因此送往派出所。

▼阿伯撿到錢包，以「裡面有金融卡」為由，要求存款的十分之一作為報酬。（圖／資料照）



郭女一聽錢包被撿到，感到十分開心，前往派出所認領，沒想到李男要求十分之一的報酬，還以「皮夾裡有金融卡」為由，要求郭女再支付存款的十分之一，作為撿到皮夾的報酬，若不打算付錢，就會告上法院。

郭女聽完當場傻眼，詢問警方「還可以這樣喔」，但因為不想跑法院，最後選擇妥協，給了李男500元。

對此，有律師說明，撿到遺失物後，當然可以要求遺失物價值的十分之一當作報酬，但遺失物的價值是以本身萊劑算，提款卡只是提款的依據，本身並沒有價值，若是撿到存摺、支票，結果也是相同。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘