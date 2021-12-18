推廣正確潔牙　2021年全國國小學童潔牙觀摩微電影比賽登場

▲第二屆全國國小潔牙觀摩微電影比賽，台南區賽由甲組小新國小、佳里國小及文元國小，乙組果毅國小、保東國小及北勢國小拿下前三名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應COVID-19，使往年舉辦的全國國小潔牙觀摩比賽，無法舉辦實體競賽，但中華民國全國牙醫聯合會，沒有因此停下推廣國小學童潔牙的工作，於2020年舉辦第一屆全國國小學童潔牙觀摩微電影比賽，造成廣大的迴響與肯定，2021年續辦第二屆賽事。

現今學齡兒童的高齲齒率，一直都是國健署重視的一項兒童健康指標，故戮力在家庭與學校當中推廣正確的潔牙知識是非常重要的。之前舉辦的實體賽事，甚至是台南市衛生局與台南市牙醫師公會共同進入偏鄉小學，舉辦的口腔衛教育樂營，都獲得有目共睹的成果，不僅是拉近了城鄉之間學童的口腔衛生水準，也帶動了學童回家推廣潔牙觀念給家長們，一起創造全民口腔衛生改善的成果。

今年舉辦的第二屆全國國小潔牙觀摩微電影比賽，台南區地區賽依序由甲組的小新國小、佳里國小及文元國小，乙組果毅國小、保東國小及北勢國小拿下前三名，各組前兩名將代表台南市參加12月底在台北舉辦的全國大賽。

2021年的參賽作品，水準更勝去年甚多，不僅是在潔牙觀念的宣導，影片的劇情內容、硬體軟體的進步，都可以感受到學童與師長們的努力與用心，評審們評選過程想必是大傷腦筋，也期待台南市的代表學校可以在全國賽獲得佳績。