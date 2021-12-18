黃偉哲林飛帆陪同投票　賴清德：踴躍投票勿回到紛擾時代

記者林悅／台南報導

副總統賴清德18日上午10時許，在台南市長黃偉哲、民進黨副秘書長林飛帆、立委郭國文、賴惠員等民代陪同下，前往台南市中西區大德街南廠廣州宮投下公投票，他在住處附近發表談話表示，公投提供國人決定國家重大政策的機會，是對事不對人，他敬請全國父老鄉親都能夠踴躍出來投票。

副總統賴清德上午10時許，在台南市長黃偉哲、民進黨副秘書長林飛帆、立委郭國文等民代陪同下，前往台南市中西區大德街南廠廣州宮公投投開票所投下公投票。（圖／記者林悅攝，下同）

賴清德副總統表示，民眾應根據正確的訊息，為國家做出最有利的決定，四大公投議題，其實在台灣都已經紛紛擾擾超過20年，好不容易都已經有的決定，四大公投議題立法已經完成，該形成政策的已經形成政策，在推動跟興建的工程也已經開始在興建，我們現在就要做的事，就是勇敢自信向前走，而不是停頓走回頭路，再進入那紛紛擾擾的時代。

賴清德說，特別是其中兩個公投，珍愛藻礁公投以及萊豬公投，這牽涉到台灣經濟發展非常非常的深遠。珍愛藻礁公投部分，其實政府已經做好藻礁保護的工作，不僅僅將原開發範圍由230公頃縮小到23公頃、碼頭也由原規劃在岸邊，往外移1200公尺，目的就是為了要保護藻礁，因此的應該要讓天然氣第三接收站順利興建，順利完工，兩年後就可以供應已經蓋好的天然氣發電廠1年發電量137億度電，不僅僅可以提供企業生產製造所需要的穩定，供電也可以解決，中部南部因為煤炭發電造成空氣污染的種種問題，都可以解決。

賴清德說，政府是依國際標準，來開放萊豬進口，政府也會做到清楚標示，也就是要讓社會大眾可以自由、自主的選擇，如果這個公投通過的話，勢必會再度中斷好不容易重啟雙邊貿易談判，台灣要加入國際經貿相關協定也會產生困難，對我們的企業生產製造之後的商品，有進行國際貿易，也一定會碰到國際間關稅的衝擊，對台灣的企業的競爭力，產生重大的影響，所以他非常期待各位父老、鄉親今天都出來投票，為國家做出最好的決定。

台南市長黃偉哲指出，2、30年來這些議題論述，相信民眾會給出最明智的抉擇，公投門檻已降低，所以四大公投議題政策的討論，許許多多包括台美外交及所有的國家未來走向的討論都已儘量清楚，黃偉哲相信也支持所有的民眾做出最明智的抉擇，能夠支持民進黨對於公投的主張。

林飛帆則說，過去這些議題已經困擾台灣非常久一段時間，四個議題攸關台灣的國家，未來發展方向很重要，其實不管是蔡英文總統，還是蘇貞昌院長，執政團隊在這段時間，大家都花了非常多的心力，希望能夠讓更多朋友知道我們在國家未來方向上面做哪些的決定，四大議題牽涉到台美關係，牽涉到能源轉型，也牽涉到民主深化，讓我們期待大家能夠在充分得到這些資訊之後，在今天做出決定。他再強調一次，公投年滿18歲的朋友都可以都可以投票，希望大家珍惜這個民主制度、公民投票制度，大家一起勇敢站出來，讓台灣能夠大步向前走。