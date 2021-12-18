校園施工學生幫清理發現35公分人骨　該校50年前曾挖出千具骸骨

▲台南市中西區一所國中校園工程，挖出1支大腿骨，校方趕緊報警查處。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市中西區1所國中，今年11月間校內進行工程時挖出許多土石堆，校方請學生協助清理時，竟撿到1根人骨，學生向校方反映並報警，警方研判應係早期遷葬遺留的骨骸，工程於12月17日告一段落，才將骨頭報請檢方相驗，檢方除將骨頭DNA送交鑑定，也將以無名屍公告招領。

台南市中西區一所國中的停車場，2021年11月間進行電力改善設施工程時，向下挖掘1米多深土方，學校12月初請學生協助清理挖出的土石堆，有學生撿拾小石塊時發現35公分長，疑似人的大腿骨，馬上向校方通報。

據了解，該校因地理位置的關係，過去即多次因工程挖出早期骨骸，50年前還傳出曾在操場挖到上千具的遺骸，遷葬到南區一家廟宇供奉，校方對施工挖到人骨並不意外，惟謹慎起見仍向警方報案調查。

警方表示，台南市舊南門城外延伸到新都路區域，早年都屬於府城的亂葬崗，現已興建多所學校，每次只要道路或校園工程開挖太深，有很高機率挖出骨骸，2021年該區域即有1、2次因工程挖到早期遺骸，都會送交檢察官相驗。

警方初判人骨應是早期遷葬遺骸，決定視校方挖掘工程結束，看找到多少遺骨，再一次受理調查。校方將這根35公分長的人骨放在鐵盒供奉在校內半個月。12月17日工程結束，校方確定僅挖到一根人骨，即交由檢警相驗。台南地檢署17日相驗後，決定將骨頭DNA送驗，另以無名屍公告。

另據台南市殯葬管理所表示，無名屍若公告25天仍沒有人認領，檢察官會下令收埋，所方會將遺骨送交區公所，而市區的無名屍多數葬在安南區第1示範公墓的無名屍專區。