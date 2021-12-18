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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

六成未投票！民眾黨：給第三勢力機會　取代國民黨成「強而有力反對黨」

▲▼台灣民眾黨回應公投結果記者會。（圖／民眾黨提供）

▲台灣民眾黨回應公投結果記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

1218四大公投結果於晚間揭曉，由於4案都未達門檻，且不同意票也多過同意票，因此確定不會通過。台灣民眾黨晚間召開記者會，民眾黨秘書長謝立功指出，近六成人不投票，反而給像是民眾黨的第三勢力一個機會，希望民眾黨的出現，可讓政黨政治邁向正軌。

民眾黨18日晚間7時召開記者會，由民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立院黨團總召邱臣遠和發言人楊寶楨出席。謝立功提及，公投結果大致出來，投票率約4成，可看出民眾在本次公投中，用投票行為遏止政黨惡鬥亂象，多數選民並未因2大黨極端主張而出來投票，無論國民黨、民進黨或民眾黨，都從此次投票行為結果中，抱持戒慎恐懼態度。

謝立功表示，政黨在公投中扮演角色應朝向深化民主、促進公民思辨方向努力，但藍、綠透過傳統政治動員，甚至煽動意識形態對立，使六成選民不買單；公投代表的意義不是同意、不同意等是非題可以表達，絕對應該是申論題，但總統蔡英文在臉書將反萊豬曲解成反美豬，三接遷移也曲解成三接停建，透過烏賊戰術模糊焦點，從此次得票率可看出，這種奧步確實有效，但對台灣民主深化有非常不利的影響。

謝立功強調，此次公投沒達到門檻，關鍵因素還包括中選會未提出便民投票制度，很多人至今都不太曉得四大公投議題在討論什麼；相信透過這次的選舉可讓各政黨學到很多，民眾黨也將謙卑面對民意對政黨惡鬥的反動，未來持續秉持黨主席柯文哲的精神，用理性、務實、科學的態度面對各項議題，「台灣真的需要強而有力的反對黨。」

邱臣遠則提到，公投結果已大致底定，4成投票率，6成民眾不出來投票，對這結果給予尊重；藍綠兩黨此次全力動員，執政黨透過行政資源做公投宣講，連蔡英文都全力催票，但為什麼投票率仍這麼低迷？顯示出兩黨動員均失敗，民眾並不買單，這對所有政黨來講都是警訊，民眾對兩黨政治動員對抗感到厭惡，「不投票其實是種冷漠抗議。」

被問到此次投票率低，使國民黨認為突顯了公投綁大選重要性？謝立功回應，其實投票的方式有很多種，包括之前提過不在籍投票、通訊投票，可以利用網路做的事情很多，民眾黨今年初的黨代表選舉就是利用此方式，其實政府願意做的話，應該可以想出很多方法。

至於公投結果對2022地方首長選舉、2024總統大選的影響？謝立功說，對事不對人，但也不能認為與明年選舉完全無關，只是可從近六成人不投票的多數民意看出，兩大黨故意、惡意操作政黨對決或對立，與善良的台灣人本性不相同，「這反而給第三勢力，像是我們台灣民眾黨這種講求科學、務實、理性的政黨，是一個很好的反思，也是給我們一個機會。」

針對國民黨輸掉公投的結果，對民眾黨來說是否較好？謝立功強調，台灣的進步不能寄望於國民黨不強，應該寄望於民眾黨更強，所以他才提到「強而有力的反對黨」，意思是「其實台灣民眾黨可以取而代之！」如果國民黨慘敗、民進黨又做不好，這對台灣人民是不利的，希望有民眾黨出現，可以讓政黨政治邁向正軌，縣市選舉需要看到的是執政能力，不是噴口水能力。

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