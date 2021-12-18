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快訊／朱立倫不找戰犯！　明天前進中二選區輔選顏寬恒

▲▼國民黨公投開票後記者會 朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨公投開票後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

1218四大公投今天投票，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離全都未通過。對此，國民黨主席朱立倫致歉，並強調國民黨要把戰友找回來，而不是再去找戰犯，而接下來將面對台中中二選區立委補選戰役，明（19）日上午10點30分，將赴台中出席顏寬恒競選總部成立。

面對公投結果，朱立倫先向全體國民、志工、黨員同志表達歉意，並說「我身為主席，必須承擔責任，我也呼籲各位同志，把戰友找回來，不要再去找戰犯。」

▲▼顏寬恒沙鹿後援會今天成立，顏清標致詞表示，新聞每天攻擊他們父子。（圖／顏寬恒競總提供）

▲朱立倫明天將赴中二選區，出席顏寬恒競選總部成立。（圖／顏寬恒競總提供）

朱立倫表示，對於這次公投結果相當遺憾，對台灣的民主是多大傷害，因為公投已死，今後大概也很難再有任何公投案可以通過。他認為，今天的結果對獨裁政府是個勝利，但對於追求升化民主的公民團體、台灣基層民眾而言，「這次是民主非常大的傷害。」

朱立倫認為，這次公投結果，也挑戰了選前所有民調，因為這是第一次公投沒有辦法跟大選結合，非常多中間選民因為工作、學業等種種原因，或者氣候關係，投票率創下最低，導致出來投票的回到藍綠基本盤。

「還是必須承認，國民黨、尤其我個人努力不夠，沒辦法召喚出每一位選民願意站出來投票，導致選舉結果跟民調產生這麼大落差。」朱立倫說，作為最大在野黨，必須承認我們的力量還不夠，一定要更加努力，我們不會氣餒，會再接再厲，繼續加油。

朱立倫表示，明天一大早就是顏寬恒競選總部成立，過程中他已經遭受到空前的攻擊、造謠、抹黑，相信大家都感受得到，還是希望中二選區回歸到底誰能夠代表在地民意、誰能好好做好立委工作，希望中二選區最後這一段時間是用這個方式來理性討論，而不是惡意攻擊抹黑造謠。

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