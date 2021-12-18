核四所在地76％「不同意」票大勝　洪申瀚和前輩們都哭了：美好結果

▲核四所在地貢寮公投不同意票大勝，洪申瀚感動表示「終於迎來這個美好的結果」。（圖／翻攝洪申瀚臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

公投開票結果大勢底定，四項公投票數皆為不同意票大於同意票，由於核四位於貢寮區，貢寮重啟核四公投的票數備受關注。民進黨立委洪申瀚18日表示，他最關心的是貢寮區的票數，針對貢寮區重啟核四一案高達七成六不同意、18個投開票所不同意都大於同意的結果，「前輩們哭了，我也跟著流淚，這麼多年，我們終於迎來這個美好的結果」。

洪申瀚透過臉書表示，今天投完票、結束直播後，就到貢寮這邊，跟反核的前輩們一起看開票。這陣子一方面很擔心四案公投是否都能守下，但心裡更擔心的，其實是貢寮的投票結果。已經40年，貢寮居民跟核四比鄰而居40年了，貢寮的反核運動也撐了40年。

洪申瀚強調，「在今天，貢寮再一次的展現反核的決心」、「貢寮人，再一次的，贏得勝利」，貢寮區的重啟核四公投開票結果，投票率3成9，同意票1007張，不同意票3139張。貢寮區18個投開票所，不同意票數均大於同意票數，高達七成六反對核四重啟，足以顯見地方反核意志堅強。

對於這個結果，洪申瀚欣慰表示，「看到投票結果，前輩們哭了，我也跟著流淚，這麼多年，我們終於迎來這個美好的結果」。