黃士修槓時力3立委「民主糟糕示範」　控散布謠言反核四重啟

▲重啟核四公投領銜人黃士修。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

時代力量多名立委日前公開表態反對重啟核四，重啟核四公投領銜人黃士修26日發出聲明並點名回擊3位時力立委的論點，包括強調中選會不得刪改其核四公投理由書、S斷層並無安全疑慮、零件廠商可隨時支援核四重啟，並抨擊時代力量黨團一再散布謠言，甚至公然教唆犯罪，是民主社會的最糟糕示範。

黃士修表示，「時代力量立院黨團召開反核四記者會，本人回應如下」。「時代力量黨主席陳椒華要求中選會刪改本人提出之核四公投理由書，已涉嫌刑法第29條之教唆罪及第211條之變造公文書罪，處1年以上7年以下有期徒刑」。

黃士修強調，「本人於理由書提出核四已通過試運轉測試，2至3年可放燃料棒，有經濟部公告與重啟規劃書為證，台電已不否認為內部文件」。請全國民眾屆時務必比對中選會之選舉公報，若有違法刪改，即為2000萬份之犯罪證據。

黃士修接著回應，時代力量立委王婉諭主張之S斷層問題，「本人於辯論會上已公布中央地調所完整報告全文，S斷層非活動斷層，符合美國核安法規，無安全疑慮」。台大地質系教授陳文山所言，僅為政治立場之個人意見，拿不出任何學術論文或科學證據支持，這是一種學術欺騙。

黃士修認為，若強逼中央地調所接受「無證據即判定斷層相連」之假設，全國建築法規將翻天覆地，只有核四廠的耐震過關，且還能再加固，而雙北市將被夷平，除非符合核電廠等級耐震規格。

黃士修批評，時代力量立委邱顯智混淆核四試運轉測試與安檢。事實上，安檢就是對試運轉測試的再驗證，相關程序書都由當時的負責人、台電核能發電處處長許永輝簽名。「本人已根據許永輝在辯論會之發言，向台北地檢署告發其犯瀆職罪與偽造文書罪，請檢察官提起公訴」。

黃士修強調，邱顯智提及核四工程問題，根據台電對GE（美國奇異公司）反求償案的國際仲裁結果，已反向證明GE並無問題，而是台電因為政府政策反覆，在商業求償上敗訴。事實上，作為總顧問的美國GE公司，在2019年發表聲明，可提供客製化零件服務，隨時支援台電核四廠之重啟。

黃士修批評，根據台電內部之核四重啟規劃書，兩部機組約莫5年500億元可重啟，每年提供200億度乾淨、穩定、安全之電力，完全取代三接提供137億度燃氣發電之必要性。「本人對時代力量黨團一再散布謠言，甚至公然教唆犯罪，感到非常遺憾，這是民主社會的最糟糕示範」。