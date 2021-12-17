快訊／新北垃圾車掛公投布條　侯友宜：我明天一定會去投票

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投將於明（18日）登場，新北市長侯友宜因未明確對公投立場表態，引起國民黨內質疑，侯友宜今（17日）表示，明天一定會去投票，也呼籲民眾到場投票。對於核四發言遭移花接木刊登廣告一事，他痛批「真不可取」。

▲侯友宜表態「明天一定會去投票」。（圖／翻攝侯友宜臉書）

侯友宜今在臉書貼文催票，表示「明天，我一定會去投票。希望你也會去！」，並附上一張垃圾車掛著新北市選舉委員會呼籲民眾12月18日公投踴躍投票的宣傳布條照片，布條宣傳文字同時也提醒民眾，8月9日後戶籍遷出者須返回原戶籍地投票。侯友宜也預計在明天（18日）上午9時在板橋投票。

對於黨內質疑侯友宜消極對待這場公投，侯友宜今早受訪時強調，自己是地方首長，要依法行政，所以在11月22日之前，新北選委會透過民政體系，包括垃圾車等都掛起布條宣傳公投，就是希望大家出來表達意見，希望民眾了解公投真諦，也鼓勵民眾投票，呼籲大家勇於在民主主義底下民主自決。

至於投票結果若未能通過，是否會擔心遭到黨內究責？侯友宜僅重申，「謝謝大家的關心，他把自己的角色扮演好，其他的，我都尊重。」

今早有疑似新北市民擷取侯友宜曾表示過「沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」的主張，在平面媒體刊登半版廣告，以此帶風向宣傳重啟核四公投案應投下不同意票，侯友宜上午受訪時也罕見動怒批評，「移花接木、混淆視聽，公投需要玩成這樣子嗎？真不可取」。

▼疑似有民眾引述侯友宜「沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」的主張帶風向，在中國時報刊登半版廣告，。（圖／記者楊蕓攝）