核四續建要855億！　環團批黃士修欠缺實證：又慢又貴又煩

▲綠色和平表示，全有有86座沒有續建。（圖／綠色和平提供，下同）



記者許展溢／台北報導

12月18日公投就要到來，綠色和平今（23日）針對領銜人不斷強調核四續建成本、時間符合效益，做了查證並發布報告綜整全球7座「停工再續建」反應爐狀況，並不是領銜人所言，經驗顯示「續建核電廠」是又慢、又貴、又煩、又不可靠。

綠色和平今發布《他山之核：從全球續建核反應爐案例看核四》整理國際原子能總署（IAEA）、世界核能協會（WNA）公開資料，全球共93座核電廠反應爐曾中止施工，但高達86座沒有續建、佔比約92.5%；其餘7座續建反應爐，目前只有4座完工。顯見中止施工再續建反應爐難度甚高。

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7座續建反應爐包含巴西Angra-2、伊朗Bushehr-1、俄羅斯Kalimin-4、美國Watts Bar-2、韓國Shin Kori-5及斯洛伐克的Mochovce-3&4反應爐，續建工程時間平均為118個月，若像核四一樣增加「後福島安全措施」則平均123個月。經費方面，平均預算為新台幣855億元，即便耗資最低的斯洛伐克Mochovce-3&4反應爐仍須713億元以上；已完工4座反應爐也明顯超支，幅度約20~720%。

▲綠色和平表示，續建核電廠是又慢、又貴、又煩、又不可靠。



綠色和平直指，提案方的論述是一場謊言，也希望社會討論核四公投議題時，能務實接受核四續建所需的時間、成本，是不可能趕上台灣年增2.5%的用電量。此外，與核四同款機型的ABWR在日本共有4座，卻分別在2007年起個別停機一年、目前也全數停止運作，若提案方認為核四足以承擔台灣的用電量，也須讓民眾了解核四停機風險，及該機型更易受地震影響的事實。

綠色和平專案經理古偉牧指出，公投領銜人黃士修先生多番主張自己是科學思維，但欠缺實證，綠色和平本著科學精神分析數據，用國際真實的案例正告世人，續建核四並非唯一的選擇。相較於續建反應爐至少需要855億元、對比核四的年發電量，每年每度電成本落在7.18~12.96元；若以經濟部新節能運動的成本效益估算，每年每度電成本為3.45元，節能比續建困難重重的核四CP值更高。