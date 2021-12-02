反對三接遷離　洪申瀚：不浚挖、不填埋「已經是目前最好的方案」

▲洪申瀚表示，目前的再外推方案已經是目前最好的方案。（圖／翻攝洪申瀚臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

反三接公投將於12月18日登場，引起政壇關注。民進黨立委洪申瀚2日表示，目前的再外推方案不再浚挖、不填埋，已經把對藻礁的影響降到最低，「我可以很坦白的說，我確實認為目前的再外推方案，已經是目前最好的方案了」。

洪申瀚透過臉書表示，「我知道，這段時間，其實還是有非常多關心環境議題的年輕朋友，依舊對三接遷離公投感到非常猶豫，不知道該如何做選擇」，所以大家都很希望能夠找到更多資訊，去找到一個說服自己在1218做出選擇的明確理由。

洪申瀚認為，這其實是用非常慎重的態度，在面對公共議題的選擇。而這樣的慎重，也是公民社會發展的基礎與關鍵。

洪申瀚強調，「我可以很坦白的說，我確實認為目前的再外推方案，已經是目前最好的方案了」。因為它已經把對藻礁的影響降到最低最低，不再浚挖、不填埋，同時又能盡量發揮最大的減煤效益與供電風險管理的貢獻。這其實是民間與官方這一段時間以來，一起努力的成果。

洪申瀚表示，更進一步說，一個負責任的政府，就是必須在如此爭議的議題中，找到兼顧最多價值的方案，然後努力落實，供社會與專家監督。

洪申瀚強調，三接的議題在社會爭議了這麼久，也讓藻礁團隊發起了這個公投，掀起了這麼多的社會討論（也包括對立）。「我覺得，該讓這個公投成為一個機會，一個執政團隊重新取得社會大眾的授權，來把這個接受站做到最好的機會，才能把過去的紛擾質疑，凝聚成往前走的養份」。

洪申瀚表示，剩下兩個星期，我們會用最大的力氣，好好說明為何現在的方案已經是最好的方案，來爭取再一次的授權。也謝謝這段時間來邀約的主辦單位們，「讓我有機會在這麼多場的座談中，跟這些年輕朋友深聊，對我都是非常大的學習」。