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批民進黨「扭曲造假有成效」　民眾黨：新綠色威權體制

▲▼民眾黨中道力量投出未來公投之夜。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨在公投前一晚，舉行中道力量投出未來公投之夜。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等4大公投案，結果在晚間揭曉， 4案不只都未達門檻而不會通過，且不同意票都壓過同意票，民進黨獲得「4：0」完封勝。對於公投結果，民眾黨表示，藍綠兩黨進行政治動員，撒幣綁樁，以及煽動意識形態的對立，「但顯然多數選民並不買單」。

1218四大公投結果出爐，四項公投均因未達法定通過門檻而未過關。民眾黨認為，結果很明顯反映了台灣民眾在這一次公投中用投票行為，制裁檯面上政黨惡鬥的亂象，多數選民並沒有因為兩大政黨的極端主張而出門投票，無論是國民黨、民進黨，或是我們台灣民眾黨，都應該要對這樣的結果戒慎恐懼。

民眾黨說，政黨在公投當中應該扮演的角色，理應站在深化民主、促進公民思辨的方向來努力，「但我們看到在這次公投，藍綠兩黨都是透過這次的投票，進行傳統的政治動員，撒幣綁樁，以及煽動意識形態的對立，但顯然多數選民並不買單」。

「公投的表態與否，理應是公民的自由權利，況且四大公投所代表的意義，也不盡然只有是非兩個選項這麼簡單。」民眾黨指出，公投案背後牽涉到的包含能源轉型、環境永續、食品安全，以及選舉制度等複雜的議題，除了投票之外，更重要的應該是政府必須端出相對應的配套措施與替代方案，來與民眾溝通，而不是使用公務資源，用行政不中立的手段壟斷各種溝通管道。

此外，在這一次的公投宣傳過程中，執政黨公然散佈假訊息，甚至在蔡英文總統的臉書中，將「反萊豬」公投曲解成「反美豬」，「三接遷移」公投曲解成「三接停建」，但從得票率來看，這樣的扭曲與造假方式是有一定成效的，長期而言，對台灣民主的深化具有非常不利的影響，甚至形塑出一個巨大的新綠色威權體制。

最後，民眾黨認為，公投之所以未能達到門檻，中選會沒能提供便民的投票制度更是重要原因之一。我們也將要求執政黨立委與在野黨攜手配合，儘速完成公投的「不在籍投票」立法，才能讓更多外地遊子行使公民權利。

這一次公投未過門檻，民眾黨也將謙卑面對民意對政黨惡鬥的反動，未來我們也將持續秉持柯文哲主席的精神，用理性、務實、科學的態度面對各項議題，以及即將到來的地方選舉。

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