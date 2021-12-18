戰鬥藍完敗！趙少康列蔡英文罪狀：讓公投無法展現「人民做主」

▲趙少康18日投票前受訪。（圖／記者攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投結果稍晚將出爐，但根據目前中選會統計，同意票不僅與不同意票差距幾十萬票，且依約4成投票率估算，更難以跨過總投票人數1/4，共495萬6367人的門檻。對此，領軍「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康在臉書批評，蔡政府用人民的錢大手筆宣傳、洗腦，還刻意散布錯誤資訊，讓這次公投無法展現「人民做主」的最高價值，令人遺憾。

趙少康18日晚間6時40分許以「一起選擇 一起承擔」為題在臉書發文表示，台灣首次與大選脫鉤的公投結果出爐，相信很多藍軍支持者現在的心情非常低落，但請大家不要灰心、憤怒，這是全體台灣人一起做出的選擇，我們一起承擔。

「這次公投不只投票率低，四案的投票結果也跟歷來民調數據完全不同。」趙少康批評，蔡政府用人民的錢大手筆宣傳、洗腦的策略似乎奏效，雖然令人遺憾，但也看出台灣民主發展還有一段長路要走。

他也罵，發動公投的目的是讓公共政策有擴大決策的機會，但前提是必須經過完整資訊的充分討論，在蔡政府刻意散布錯誤資訊下，這次公投無法展現「人民做主」的最高價值，令人遺憾。

趙少康向支持者喊話，我們努力過，國民黨上下的黨職、公職都為這次公投盡力說明、催票，但是在蔡英文「政黨對決」操作下，讓最終結果不如預期。「我要提醒大家，戰鬥的號角才剛響起，面對失敗，不要在黨內找戰犯，這對監督制衡執政黨毫無幫助，只會讓親痛仇快。」

趙少康說，如同戰鬥藍為這次公投拍攝的影片《最後一次公投》中的歌詞：我們用愛牽起台灣，一起選擇、一起承擔，請大家擦乾眼淚，明天又是全新的一天，還要為台灣的未來繼續努力。