才剛贏亞軍！正妹運動員「坐輪椅被捅死」　前男友：不跟我就殺了你

▲李曉曉。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸90後殘疾運動員李曉曉近期被前男友持刀怒捅，兇手高呼「你不跟我，我就殺了你！」，一旁的母親上前阻止反被捅傷肝臟，父親的兩隻手則因奪刀被割爛，傷可見骨。李曉曉最終因搶救無效身亡。

據《上游新聞》18日報導，李曉曉外型靚麗，過去曾是一名平面模特，然而7年前不幸遇上車禍，導致頸椎C567截神經完全性損傷，致使高位截癱，之後3年她都在康復醫院中度過，但康復效果並不理想。

▲ 李曉曉在社群平台分享自己的生活。（圖／紅星新聞）



此後李曉曉在網路經營社群帳號，擁有6.5萬追蹤者，銷售化妝品的同時還聯繫打桌球，並成為一名運動員。今年10月她還前往陝西西安參加第十一屆全國殘運會暨第八屆特殊奧林匹克運動會，並在27日獲得了桌球TT1女子雙打亞軍。

然而僅僅4天後，厄運便降臨。10月31日上午，李曉曉男友突然持刀出現在她位於山東濟南的老家，並徑直捅向坐在輪椅上的前女友，還說「你不跟我，我就殺了你！我得不到的東西，也別想叫別人得到！」。

面對前男友的瘋狂怒殺，李曉曉毫無反抗之力，母親也在阻止拉扯期間被捅傷肝臟，聞聲趕至的李父試圖搶走對方手上的刀，結果兩隻手被割至見骨。最後，李父逃出家中趕緊報警，可女兒當日即搶救無效身亡。

▲ 李曉曉模樣清秀。（圖／上游新聞）

據李曉曉此前自述，她2019年與前男友在社交平台上相識，溝通一段時間後，二人在現實中見面，並決定交往。據悉，這是李曉曉在癱瘓後的第一次戀愛，在相處一年多後，二人已談婚論嫁。

李曉曉今年9月在個人社交平台透露二人已分手，並透露其前男友並沒有工作，日常開銷大多來自父母或網路借款，最終導致分手，其前男友經常與李曉曉、李母吵架，生氣後多次離家失聯。

李曉曉好友透露，由於李家經濟上困難，在李曉曉父母受傷後，村裡父老鄉親和親朋好友給湊了一些醫藥費用於治療。

目前，李曉曉父母的狀態很不好，不願再回憶案發過程。該案警方正在全力調查偵辦中。