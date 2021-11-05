姊弟戀爆殺機　自殘男認了「勒斃女友」繳不出20萬保金遭收押

▲曾任獅子會長的林姓男子坦承殺害同居女友，因繳不出保金遭收押。（資料照／翻攝當事人臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北51歲林姓男子，上周疑因感情問題，在租屋處勒斃58歲許姓女友後，持刀割腕自殘，警方獲報前往破門，許女已明顯死亡，林男被戒護就醫急救，歷經10多小時手術縫合傷口後，昨天一出院隨即遭檢察官依殺人罪嫌聲押，台北地院原本考量林男承認犯下殺人重罪，勾串、滅證可能性低，准20萬元交保，但林男付不出錢，改裁定羈押。

台北市警中山分局10月27日接獲報案，有民眾發現家門反鎖，警方破門後，赫見女子與男友倒臥住家房間床上，女子左手腕有刀傷，脖子上有勒痕，已明顯死亡，男友同樣手腕有傷，意識陷入昏迷送醫搶救，現場找到1張男子筆跡寫的紙條，「請你們幫忙處理」。

警方調查，死者許女從事直銷工作，離婚後與曾任獅子會長的林男交往，這對姊弟戀同住在新生北路2段28巷的租屋處，許女的19歲小兒子、林男的15歲兒子也一同居住，據許女兒子表示，母親和林男平處沒有太多糾紛，只是偶爾會因為金錢、工作發生小爭執。

由於林男手腕刀傷切斷許多重要血管與神經，待生命跡象平穩，由醫師進行長達10多個小時的縫合後，警方持續戒護住院，直到4日醫師同意出院，移送台北地檢署由檢察官複訊並聲押。原本法官考量林男坦承殺人，勾串、滅證的可能性已經相對降低，裁定林男以20萬元交保候傳，但林男籌不出錢，台北地院4日晚間再以覓保無著為由，改命將林男送台北看守所羈押。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會