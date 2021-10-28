夜市追砍情敵大喊臭俗辣　宜蘭「香蕉哥」和小弟下場曝

▲在宜市東車夜市持砍柴刀追砍人的陳姓男子（上圖）及在洗車廠被逮的謝姓男子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市東門夜市今（2021）年2月19日晚間10時許驚傳情殺案，當街持柴刀綽號「香蕉哥」的謝、陳兩男子，大喊「臭俗辣」追砍另2男，被砍的人逃命奔跑時，在沿路地上流下斑斑血跡，並嚇壞逛街用餐民眾；案經宜蘭地方法院審結，依共同犯傷害罪，判主嫌謝姓男子1年6月徒刑，另一砍人的陳姓男子1年4月徒刑，全案可上訴。

謝姓男子不滿與周姓女友感情被破壞，今（2021）年2月19日晚，與小弟陳姓等另3人，在宜蘭市東門夜市發現情敵林男與友人陳男等人逛夜市，謝男小弟陳嫌為替大哥出頭，到附近夜市五金行800元買4把柴刀，買刀時神情很正常說是要切菜。買刀後，陳嫌、謝男等人當街持刀追殺情敵等2人，林男背部中刀傷勢嚴重，陳男則右手大拇指遭砍見骨。

▲在宜市東車夜市持砍柴刀追砍人，被逮的主嫌謝姓男子等人。（圖／記者游芳男翻攝）

法官審理時，砍人的陳男辯護律師稱，陳只是要幫朋友，與林男等人並無深仇大恨；謝男則辯稱自己沒有傷害林男等人之意，他揮刀並沒有揮到人；法官審酌謝、陳2人僅因細故與受害人及其等同行之友人發生口角衡突，即持刀砍傷3人，造成受害人與家人精神、經濟上相當的負擔，所以依共同犯傷害罪，判謝男1年6個月徒刑、陳男1年4個月徒刑。

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