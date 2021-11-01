大陸24歲「知名網紅」驚傳遭情殺身亡　哥哥救人受重傷

▲大陸短影音網紅「草原公主」。（圖／翻攝自快手／草原公主）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸24歲知名網紅「草原公主」遭情殺的新聞鬧得沸沸揚揚，引起許多網友關注，網傳兇手是草原公主的男友，而她的哥哥也為了救妹妹身受重傷、在醫院搶救，一名曾經受過草原公主幫助的小網紅因而發起募款，希望能幫草原公主一家度過難關。

綜合陸媒報導，草原公主原名叫做「格根珠拉」，是個小有名氣的網紅，在大陸短影音平台有52.4萬的粉絲數量，擅長演唱科爾沁民歌、草原歌曲及流行歌曲，因此在蒙古非常受歡迎。

一名曾經受過草原公主幫助的小網紅「小琴」在本月29日爆出草原公主逝世的消息，她寫道，「很不幸，草原公主妹妹離世了，她的哥哥正在醫院搶救」，並在文中拜託粉絲幫忙轉發相關消息，幫助草原公主的家人們，後來另一名叫做「小嘎嘎」的網紅也證實此一消息。

▲▼網紅證實草原公主逝世。（圖／翻攝自快手／小琴『感恩有你们』、小嘎嘎（草原之子））

從網路上流傳的照片可以看見，草原公主的哥哥全身包滿了繃帶，戴著呼吸器躺在病床上，身上還有各式各樣的管子，狀態非常糟。

▲草原公主的哥哥受重傷在醫院搶救。（圖／翻攝自百家號／笔尖的烛光）

草原公主逝世的消息一出，網友們紛紛開始猜測為何她的男友會下此毒手，有知情網友透露，草原公主曾在直播中跟粉絲表示自己沒有男朋友，或許是因為隱瞞了戀愛狀態導致男方不滿；也有網友指出，是因為草原公主的男友一直沒有正式工作，平時都是靠她的經濟援助，或許是兩人因為這些問題產生矛盾因而發生慘案，不過到目前為止，還沒有關於此事的正式回應。