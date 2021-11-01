　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸24歲知名網紅「草原公主」驚傳遭情殺身亡　哥哥救人受重傷

▲▼大陸短影音網紅「草原公主」。（圖／翻攝自快手／草原公主）

▲大陸短影音網紅「草原公主」。（圖／翻攝自快手／草原公主）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸24歲知名網紅「草原公主」遭情殺的新聞鬧得沸沸揚揚，引起許多網友關注，網傳兇手是草原公主的男友，而她的哥哥也為了救妹妹身受重傷、在醫院搶救，一名曾經受過草原公主幫助的小網紅因而發起募款，希望能幫草原公主一家度過難關。

綜合陸媒報導，草原公主原名叫做「格根珠拉」，是個小有名氣的網紅，在大陸短影音平台有52.4萬的粉絲數量，擅長演唱科爾沁民歌、草原歌曲及流行歌曲，因此在蒙古非常受歡迎。

一名曾經受過草原公主幫助的小網紅「小琴」在本月29日爆出草原公主逝世的消息，她寫道，「很不幸，草原公主妹妹離世了，她的哥哥正在醫院搶救」，並在文中拜託粉絲幫忙轉發相關消息，幫助草原公主的家人們，後來另一名叫做「小嘎嘎」的網紅也證實此一消息。

▲▼草原公主逝世。（圖／翻攝自快手／小琴『感恩有你们』、小嘎嘎（草原之子））

▲▼網紅證實草原公主逝世。（圖／翻攝自快手／小琴『感恩有你们』、小嘎嘎（草原之子））

▲▼草原公主逝世。（圖／翻攝自快手／小琴『感恩有你们』、小嘎嘎（草原之子））

從網路上流傳的照片可以看見，草原公主的哥哥全身包滿了繃帶，戴著呼吸器躺在病床上，身上還有各式各樣的管子，狀態非常糟。

▲▼草原公主的哥哥受重傷在醫院搶救。（圖／翻攝自百家號／笔尖的烛光）

▲草原公主的哥哥受重傷在醫院搶救。（圖／翻攝自百家號／笔尖的烛光）

草原公主逝世的消息一出，網友們紛紛開始猜測為何她的男友會下此毒手，有知情網友透露，草原公主曾在直播中跟粉絲表示自己沒有男朋友，或許是因為隱瞞了戀愛狀態導致男方不滿；也有網友指出，是因為草原公主的男友一直沒有正式工作，平時都是靠她的經濟援助，或許是兩人因為這些問題產生矛盾因而發生慘案，不過到目前為止，還沒有關於此事的正式回應。

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
低溫15°C強冷空氣「襲台時間曝」　降雨熱區一次看
三上悠亞「巨球撐爆領口」　神複製《鬼滅》戀柱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸24歲「知名網紅」驚傳遭情殺身亡　哥哥救人受重傷

愛吃生魚片！少女「腸道爬滿活蟲」狂拉2個月　驚悚照片曝光

兩岸歌聲跨海峽　同心讓愛看得見

陸疫情擴散14省　上海迪士尼突宣布「即刻停止遊客進入」

陸國安單位：境外機構利用無線電玩家　刺探軍機在內航空動態

確診1例全縣紅綠燈「只亮紅燈」　想開車回家「只能瘋狂右轉！」

國際油價持續走高　陸中石油、中石化增加供應

陸製造業PMI降至49.2％　缺電衝擊「連兩月低於榮枯線」

陸沙漠風電光伏基地開工　總規模近3000萬瓩

學《長津湖》硬啃「冷凍馬鈴薯」　他聽見「咔擦一聲」失去3顆牙！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

屁孩偕短裙妹西門町「欺負街友」 訕笑飛踢直呼爽...網怒：有趣嗎？

女嬰公祭辦慶生會小鳥也來陪玩 嬤哽咽：陪過完生日再讓她離開

小萌貓拉便便被眾人圍觀拍照！　緊張腳狂抖...網笑：喵皇不自在

大陸24歲「知名網紅」驚傳遭情殺身亡　哥哥救人受重傷

愛吃生魚片！少女「腸道爬滿活蟲」狂拉2個月　驚悚照片曝光

兩岸歌聲跨海峽　同心讓愛看得見

陸疫情擴散14省　上海迪士尼突宣布「即刻停止遊客進入」

陸國安單位：境外機構利用無線電玩家　刺探軍機在內航空動態

確診1例全縣紅綠燈「只亮紅燈」　想開車回家「只能瘋狂右轉！」

國際油價持續走高　陸中石油、中石化增加供應

陸製造業PMI降至49.2％　缺電衝擊「連兩月低於榮枯線」

陸沙漠風電光伏基地開工　總規模近3000萬瓩

學《長津湖》硬啃「冷凍馬鈴薯」　他聽見「咔擦一聲」失去3顆牙！

獨／孫德榮「鬼門關走2次」道歉：我錯了！　再慢恐救不回...過年前立遺囑

台中男闖紅燈連收2罰單！找警理論被嗆「綠燈你個頭」…行車影曝光

大陸24歲「知名網紅」驚傳遭情殺身亡　哥哥救人受重傷

《傳說》HKA重回顛峰⋯全隊「淚謝」主持觀眾哭崩　史上最動容瞬間

東京地鐵「砍人縱火男」身分曝光！萬聖節穿小丑裝　露詭異微笑

岸田文雄笑了！「自民黨」確定單獨過半　修憲派確定達總席次2／3

美國務卿布林肯：美「堅決遵守」台灣關係法　確保台灣能自我防衛

謝淑薇現場看周天成奪法國賽亞軍　「你依舊是我們的No.1！」

新北深坑農會公益助弱勢學生　連續11年「挖地瓜送愛心」

快訊／宜蘭00:23發生規模4.2地震　網傻：還以為是頭暈

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

大陸熱門新聞

大陸又出現「菜媛」　擺拍後全丟垃圾桶

少女愛吃生魚片「腸道爬滿活蟲」！驚悚照片曝光

陸疫情擴散　上海迪士尼：即刻停止遊客進入

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

江西鉛山1例確診　全縣紅綠燈「只亮紅燈」

正妹打分手砲後被殺　前男友運屍途中屍體滾到馬路

短裙黑絲「外送妹」熱舞影瘋傳

國台辦：統一後台灣財政收入盡可用於改善民生

陸：無線電玩家被利用　監測軍機動態

24歲知名網紅驚傳遭殺　哥救人重傷

出席長官飯局　女遭多男扒衣圍毆

新疆「小河公主」起源曝光

肉體教學皇帝房中術　古代女官服務完3下場曝

中國警告立陶宛：勿做不可挽回決定

更多熱門

相關新聞

人生首場慶生會是告別式　彫博明送女兒最後一程

人生首場慶生會是告別式　彫博明送女兒最後一程

知名網紅吳吳泓逸，綽號鳳梨在直播當中，談到高雄一名從事刺青的朋友女兒，發生頭部重創、兩眼出血，送醫不治的憾事，其中家屬控訴是保姆虐待，造成社會輿論譁然，而這名刺青師彫博也在IG開直播，告訴大家女兒將在31日舉行告別式，也將為她舉辦人生第一次，但也是最後一次的慶生會。

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

史雪燕議會快閃3分鐘　網嗆：辭一辭吧

史雪燕議會快閃3分鐘　網嗆：辭一辭吧

批男友前妻露鮑　梁思惠認罪求輕判

批男友前妻露鮑　梁思惠認罪求輕判

夜市追砍情敵　「香蕉哥」和小弟下場曝

夜市追砍情敵　「香蕉哥」和小弟下場曝

關鍵字：

草原公主網紅短影音情殺

讀者迴響

熱門新聞

米砂AV版《魷魚》上線2萬人搶看「網站被塞癱瘓」

​低溫15°C時間曝！這周天氣2段式變化

萬聖節扮小丑東京開殺　嫌正面曝光

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

泰奶為什麼是「橘紅色」？食藥署給答案了

陰莖大小看手指就知　出生前注定

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

口臭熏到男友不想親！醫挖出「夾心白巧克力」噁翻

美國工程師到台積電受訓　曝工時12hrs血汗內幕

印度神童再開口！「3大災難危機」衝擊全球

台中男舉槍自戕　遺體有毒品反應器捐被拒

大陸又出現「菜媛」　擺拍後全丟垃圾桶

快訊／男東京電車揮刀縱火　6人受傷

更多

最夯影音

更多
陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！

陳小春.言承旭.林志炫等人合作《海闊天空》　原唱就坐台下..全場大合唱變大型KTV！
駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

郵差丟信進水圳？監視器全拍下　網批觀感差...郵局：破損過期廣告

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面