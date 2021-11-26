　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黑人外教情殺21歲女大生…「臉被砍爛」切割頸部慘死　學校冷處理

▲▼寧波美籍教師情殺女大生。（圖／翻攝自微博）

▲女大生慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江寧波美籍非裔外教殺害大學女生案25日一審開庭！寧波市中級人民法院開庭審理了美國籍被告人沙迪德（Shadeed Abdulmateen，見圖）故意殺人一案，沙迪德被指控因不滿女方提出分手而殺人。美國駐上海總領事館官員到庭旁聽，控辯雙方充分發表意見，庭審最後法庭宣布休庭，擇期宣判。

檢察院指控，2019年，被告人沙迪德與被害人陳女（歿年21歲）相識後，謊稱離異單身，與陳建立男女朋友關係。今年5月下旬，陳女向沙迪德提出分手，遭到沙迪德反對和言語威脅。

同年6月14日晚上9時48分，沙迪德將陳女約至寧波市通途路清水橋路口公車站附近見面，用事先準備的折疊刀朝陳女頸部、面部捅刺、切割數刀，致陳當場死亡，隨後逃離現場。

▲▼寧波美籍教師情殺女大生。（圖／翻攝自微博）

▲寧波美籍教師情殺女大生。（圖／翻攝自微博）

根據遇害女生父親的描述，兇手殺害女生的手段非常之殘忍。有消息稱，兇手以學做中國菜為由將她騙出來，在離學校一公里的樹林中，向被害女生臉上砍了十幾刀，脖子大動脈被砍斷。

此前，有傳死者家屬欲到學校取回遺物，遭學校以「影響不好」阻止，還稱校方對兇案沒有責任，在大陸網絡不斷發酵引爆輿論。雖然當地警方已有明確表態，「將嚴格規範執法，確保辦成鐵案，」但還是難抑陸網友怨沸騰，背後反映的是在華外籍人員擁有「超國民待遇」的普遍不滿。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
鳳梨道歉！　夜店狂歡沒戴罩認了：錯誤示範
清心宣布漲價！　珍奶、優多綠漲10%
鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！　他被抓「發燒沒戴罩」
快訊／台股急殺逾2百點！　台積電失守6百元
好市多「第5波超殺品」一次看　外套400有找、電視砍5千
JKF女郎賈曈曈持毒被逮　5000元交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳無人駕駛地鐵12月開行　移除駕駛室乘客可前後體驗隧道穿梭感

黑人外教情殺21歲女大生…「臉被砍爛」切割頸部慘死　學校冷處理

外交關係降代辦後　陸再宣布：駐立陶宛使館即起暫停領務

快訊／中國駐立陶宛使館宣布：25日起暫停領事業務

老闆急事外出2小時！客人自煮麵「吃飽全乖乖付錢」　監視器畫面曝

一生為教育奉獻　大陸女數學家朱良璧逝世享嵩壽108歲

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血簽字「2個都不要」她絕望離世

24歲網美被丈夫勒死「分屍藏冰箱」　鄰居曝驚悚殺機：死了2個月

彌猴暴動繁殖「爬30F大樓打劫」　砸窗進房對峙1hr...女主播嚇傻

美再將12家陸企列入黑名單　陸：保留採取「必要反制措施」權利

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

深圳無人駕駛地鐵12月開行　移除駕駛室乘客可前後體驗隧道穿梭感

黑人外教情殺21歲女大生…「臉被砍爛」切割頸部慘死　學校冷處理

外交關係降代辦後　陸再宣布：駐立陶宛使館即起暫停領務

快訊／中國駐立陶宛使館宣布：25日起暫停領事業務

老闆急事外出2小時！客人自煮麵「吃飽全乖乖付錢」　監視器畫面曝

一生為教育奉獻　大陸女數學家朱良璧逝世享嵩壽108歲

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血簽字「2個都不要」她絕望離世

24歲網美被丈夫勒死「分屍藏冰箱」　鄰居曝驚悚殺機：死了2個月

彌猴暴動繁殖「爬30F大樓打劫」　砸窗進房對峙1hr...女主播嚇傻

美再將12家陸企列入黑名單　陸：保留採取「必要反制措施」權利

租金打7折也無效　東區百萬店面11間等嘸人

聯電與美光達成全球和解協議　分析師：和解金額不大、長期營運仍維持高檔

鳳梨道歉了！　緊急改口「打完針已退燒」沒戴罩認了：錯誤示範

關切區域安全！美訪團訪退輔會、國防部　預計稍晚拜會蔡英文

狼醫稱下體是魔笛！拐騙百女無套上床治病　電視台臥底揭變態療程

蝦皮「橡皮筋手環賣1千」真有人買！女解鎖隱藏服務：CP值超高

一群蜥蜴聚集河邊！12歲童好奇探看...驚見一具女屍嚇壞

陸劇《當家主母》白貓掙扎死亡太逼真　網氣炸：該不會是真的吧！

「黑色星期五」起源竟和這件事有關　購物節賣場優惠一次看

手搖飲也撐不住！清心福全宣布喊漲　珍珠奶茶、優多綠最高漲10%

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

網美被丈夫勒死　鄰居曝驚悚細節

太愛挖耳屎！她耳朵竟長出「大蘑菇」醫一看嚇

窄裙美腿妹赤手奪刀驚呆眾人　真實身份曝

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

即／中國駐立陶宛使館宣布：25日起暫停領事業務

彌猴暴動繁殖爬30F大樓打劫　砸窗進房對峙1hr

陸駐立陶宛大使館：即起暫停領事業務

深陷大陸版百慕達！4地質員詭笑丟命死亡很突然

正妹增重10Kg從軍...驚人變化全場佩服

黑人外教情殺21歲女大生　臉被砍爛切割頸部慘死

上海麵館收10％服務費牛肉麵一碗320元 服務內容：老闆監督煮麵

更多熱門

相關新聞

女友瘋狂砍殺　他身中多刀「死不還手」

女友瘋狂砍殺　他身中多刀「死不還手」

台北余姓女子月初才因服藥過量被強制就醫，回家隔天又找同居男友找藥吃，男友拒絕幫忙，竟遭余女持菜刀瘋狂砍刺，男友奪刀逃命，卻禁不住余女哀求再回家，沒想到余女拿出另把刀子繼續砍，男友死命抵擋就是不還手，直到警方破門看到整屋都是血，趕緊把男友送醫，台北地檢署25日依殺人未遂起訴余女。

越籍夫持刀朝妻猛刺5刀　士檢聲押

越籍夫持刀朝妻猛刺5刀　士檢聲押

男持刀闖前女友香閨求復合　殺人未遂定讞

男持刀闖前女友香閨求復合　殺人未遂定讞

汐止狠夫持刀「貫穿嫩妻心臟」！5刀猛刺胸奪命

汐止狠夫持刀「貫穿嫩妻心臟」！5刀猛刺胸奪命

男出車禍　後車箱掉出一具無頭屍

男出車禍　後車箱掉出一具無頭屍

關鍵字：

沙迪德殺人情殺

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

想逃離都市！女主播一查「台東29年老房售價」嚇到夢碎

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

女友7秒「剝蝦神技」反轉　他驚覺被騙7年

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面