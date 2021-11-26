黑人外教情殺21歲女大生…「臉被砍爛」切割頸部慘死　學校冷處理

▲女大生慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江寧波美籍非裔外教殺害大學女生案25日一審開庭！寧波市中級人民法院開庭審理了美國籍被告人沙迪德（Shadeed Abdulmateen，見圖）故意殺人一案，沙迪德被指控因不滿女方提出分手而殺人。美國駐上海總領事館官員到庭旁聽，控辯雙方充分發表意見，庭審最後法庭宣布休庭，擇期宣判。

檢察院指控，2019年，被告人沙迪德與被害人陳女（歿年21歲）相識後，謊稱離異單身，與陳建立男女朋友關係。今年5月下旬，陳女向沙迪德提出分手，遭到沙迪德反對和言語威脅。

同年6月14日晚上9時48分，沙迪德將陳女約至寧波市通途路清水橋路口公車站附近見面，用事先準備的折疊刀朝陳女頸部、面部捅刺、切割數刀，致陳當場死亡，隨後逃離現場。

▲寧波美籍教師情殺女大生。（圖／翻攝自微博）

根據遇害女生父親的描述，兇手殺害女生的手段非常之殘忍。有消息稱，兇手以學做中國菜為由將她騙出來，在離學校一公里的樹林中，向被害女生臉上砍了十幾刀，脖子大動脈被砍斷。

此前，有傳死者家屬欲到學校取回遺物，遭學校以「影響不好」阻止，還稱校方對兇案沒有責任，在大陸網絡不斷發酵引爆輿論。雖然當地警方已有明確表態，「將嚴格規範執法，確保辦成鐵案，」但還是難抑陸網友怨沸騰，背後反映的是在華外籍人員擁有「超國民待遇」的普遍不滿。