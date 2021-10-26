蛇蠍女夥小王殺夫焚屍！被關只想沒錢買東西　檢認無悔意求重刑

▲袁女連手小王狠殺親夫。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市民姚姓女子外遇遭袁姓丈夫發現提出求償，竟與情夫陳男暗訂殺人計畫，今年5月間趁袁男帶女兒到度假村歡度母親節時，把安眠藥摻入咖啡將其迷昏，再由陳開車載袁至新竹縣橫山鄉住處，持鐵棍活活打死，隨後焚屍棄屍，事後盜領袁的存款6萬餘元，並變賣他名下轎車。台中地檢署26日依殺人等罪，將姚女、陳男起訴，並請法官從重量刑。

起訴書指出，姚女（33歲）與袁男（57歲）為夫妻，育有1名7歲女兒，夫妻感情不睦，袁發現姚與陳男（25歲）外遇，對2人提出求償，引發殺機。

▲▼姚女與陳男外遇。（圖／資料照）

姚女與袁男分居苗栗、台中2地，2021年5月9日，姚女與袁男相約帶女兒到苗栗知名渡假村慶祝母親節。當天上午，陳男先將姚女之前到醫院領取的安眠藥磨成粉備用，接著開車載姚女及其女兒到苗栗竹南火車站的便利商店，由姚女進店購買咖啡，再由陳將安眠藥粉末摻入咖啡，姚女帶女兒及咖啡換搭袁男車輛前往渡假村。

袁男及妻女到了渡假村停車場，姚女把咖啡拿給袁男飲用，不久後袁陷入昏迷，姚女馬上通知陳男開車將他們3人載至新竹縣橫山鄉住處。返抵住處後，姚女提議用刀械行兇，經陳男勸阻後改在旁把風，由陳男持鐵棍重擊袁的頭部，致袁當場慘死。

袁男死後，陳先將其屍體藏於車庫，隨後與姚女到加油站購買汽油，於10日凌晨，由陳男將袁的屍體搬至住處旁的菜園，潑灑汽油焚屍，再將屍骨裝進米袋丟棄到附近的溝渠。

事後，姚女盜領袁的存款6萬1430元，並變賣袁男名下的轎車，得款2萬6000元。後來因袁男胞弟多日聯繫不上哥哥，向警方報請協尋，查出姚、陳涉嫌重大，今年6月24日逮獲2人，尋獲袁男屍骸。

▲檢警尋獲袁男屍骸。（圖／資料照）

檢察官審酌，姚女雖曾供稱與陳男預謀殺害丈夫袁男，後來卻翻供是遭陳男所逼迫、利用，對於殺人動機、情節等避重就輕；陳男坦承殺害袁男並表示後悔，但後悔的原因卻是因他沒工作、車貸未繳清、在看守所沒錢買東西等自身情況，難認2人有悔意，今依殺人、偽造文書、侵害屍體、詐欺等罪將2人起訴，並請求法官從重量刑。