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桃園防疫旅館爆發群聚案　擴大採檢470人結果出爐

▲桃園市某防疫旅館16日爆發群聚感染案，衛生局人員緊急派員清空旅館。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市某防疫旅館16日爆發群聚感染案，衛生局人員緊急派員清空旅館。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心16日公布桃園市某防疫旅館爆發群聚感染案，市府緊急派員將防疫旅館入住旅館全部清空，並回溯追蹤入住旅客擴大篩檢對象。市府18日表示，總計擴大匡列與採檢共470人，除指揮中心確認案16862、16865與16872等3人為陽性外，其餘467人採檢結果均為陰性，並已完成後續隔離與自主健康管理、自我健康監測等作業。

桃園市政府指出，針對案16851回溯防疫旅館群聚事件，衛生局針對感染源頭之案16851在11月20日入住防疫旅館當時並無症狀，在自主健康管理期間亦即12月13日被篩檢出確診個案，市府接獲訊息後立即疫調，匡列16名親友居家隔離，採檢結果皆為陰性，也針對其社區足跡進行全面消毒。

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▲桃園市某防疫旅館16日爆發群聚感染案，衛生局人員緊急派員進入防疫旅館安排入住旅館撤出，轉往集中檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市某防疫旅館16日爆發群聚感染案，衛生局人員緊急派員進入防疫旅館安排入住旅館撤出，轉往集中檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

此外，經過衛生局查證案16851在防疫旅館被感染可能性，市府回溯追蹤舊案，其中案16768、案16841、案16851、案16856基因序列相同，案16768列為本次指標個案，立即擴大採檢防疫旅館員工與旅客。其中回溯從11月22日後入住與現住旅客進行採檢。

市府表示，共採檢470人，其中3位陽性（案16862、案16865、案16872），其餘467人皆陰性；已完成隔離351人、自主健康管理71人、自我健康監測48人，其中擴大採檢與隔離作業皆已完成。

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