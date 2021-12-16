桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦加強一措施：這東西恐成感染途徑

▲桃園市長鄭文燦針對桃園市某防疫旅館出現8例確診個案舉行網路直播說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市某防疫旅館出現8例確診個案，桃園市長鄭文燦16日緊急疫情說明記者會時表示，出現確診個案是在自主健康管理期間發現確診，市府主動回溯查出個案曾住防疫旅館查出可能交叉感染，目前正針對感染源進行調查，也建議民眾避免到到有群聚感染疑慮或人潮較較多之處；此外，針對媒體關心是否會有社區感染出現？鄭文燦指出，春節專案入境者較多，可能的風險也會提高，籲請大家謹守個人防護規定。

有媒體提問，桃園市目前沒有社區的感染出現，未來在社區的部份以及市民的部分有沒有該怎樣提醒民眾的？

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鄭文燦說，自主健康管理期間，有些民眾要避免到群聚處或到人潮較多地方，我們其他的市民在參加外面活動的時候必須要戴口罩，除了中央規範可以脫口罩場合，人潮聚集的地方仍然需要戴口罩。特別在春節期間，入境民眾特別多，這部分幾天前已經不斷地呼籲，春節專案入境者增多，可能的風險也會提高，請大家還是要謹守個人防護規定。

媒體還提問，台北市長柯文哲有提到說現階段的防疫旅館可能比醫院還危險，市長怎麼看？

鄭文燦認為，防疫旅館也是入境檢疫的一環，為了降低防疫旅館風險，我們的採檢部分都是由3家醫院到防疫旅館採檢，以避免移動風險，但春節專案有所謂的7+7或10+4所以會有居家隔離部分，居家隔離部分委請防疫計程車來服務、載去採檢，這兩部分都是為了減少接觸風險，所以防疫旅館是我們整體入境防疫的一環，大家要多支持。

此外，防疫旅館工作人員我們也做雲端的健康監測、定期篩檢與各種防護裝備充分提供，我們會做高頻率稽查，希望確保防疫旅館工作人員安全，至於未來2個月確實會有個入境高峰期，市府衛生局、民政局、交通局與環保局這4個單位，要協助防疫旅館部分也會不斷加強，在防疫會議時已經做了很完整的分工。桃園目前的4000個房間的防疫旅館，大概有60%以上是非桃園市民入住，這一次1+3確診事件也有1位是非桃園市民，以防疫旅館在桃園市來說，6成是非桃園人在使用，我們一樣要以高標準服務、高標準來做好防疫。

▲針對桃園市某防疫旅館出現確診個案，有媒體質疑是否管制掉螺絲？新聞處長詹賀舜（左一）解釋，確診個案都是在入境時既被檢驗出，市府主動追溯查出確診個案。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體也針對台北、桃園相繼有防疫旅館感染事件，桃園市是國境第一線，很多非桃園市民入住，面對接下來春節入境高峰，市府是否還有其他提高防疫旅館等級的考量？

鄭文燦表示，現在防疫旅館都需要按照規範，針對可能的感染源因現由CDC來判斷，比如說是送餐或是收垃圾，是否有可能有手套接觸等問題，手套應該做好單次消毒工作，一次性的使用等，我們會加強這個部分。但感染途徑判定還是必須由CDC來判定。這是我們主動追溯出來的，12月3號到5號之間可能會有一個感染源，後來其他人是在7天到10天左右有發病，所以是1+3。追溯為什麼有價值？是因為在防疫旅館部分有可能也會有環境汙染因素，為了要減少環境汙染因素，中央指揮中心針已對400多個防疫旅館有做了一個新的SOP。

鄭文燦強調，目前防疫旅館的工作人員其實都已打完2劑疫苗，服務的時候也必須要穿隔離衣與戴手套，事實上防疫旅館的工作人員安全保護很重要，至於環境汙染如何降低，我們這次也針對空調部分進行檢視，第一輪的紅區是包括所在樓層，包括以上的樓層都第一輪紅區就淨空，第二輪就把全館都淨空，原因也是如此，我們會按照這個新的規範徹底地執行。

此外，也有媒體關心防疫旅館出現多達8例確診個案，是否管制掉螺絲造成群聚？未來還有社區部分該如何處理？

這部分，新聞處長詹賀舜解釋，中央疫情指揮中心所說的8例診個案，其實早就在入境時被檢驗出，並非新個案，由於其中來自越南個案有人曾入住桃園市某防疫旅館，因此衛生局主動追溯查出並完成通報。此外，防疫旅館工作人員也謹慎遵照防疫SOP進行各種管理規範，因此沒有管制掉螺絲造成群聚感染的問題。未來社區部分，也會加強防疫管理，呼籲民眾避免到容易群聚處或人潮較多地方，市民參加外面活動時必須戴口罩，以減少被感染機會。

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