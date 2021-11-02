迎接春節假期返台人潮　鄭文燦：明年再增1家防疫旅館

▲市長鄭文燦表示，迎接春節返台人潮，桃園明年再增1家防疫旅館。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節假期將至，迎接返台人潮，桃園防疫旅館能否滿足需求？市長鄭文燦1日指出，目前桃園市旅館維持3分之2國旅住宿、3分之1防疫使用，防疫旅館有超過4千間房間，其中一般旅客防疫旅館27家、總房間數3,053間，支援機組員防疫旅館4家、總房間數985間，預估明年1月會滿載，市府預定再增加1家桃園區防疫旅館。

鄭市長1日於市府防疫會議表示，中央流行疫情指揮中心宣布因應春節假期（2021年12月14日至2022年2月14日）調整相關入境檢疫措施，市府會密切設算人數，並持續與中央反映，必要時增加入境檢疫量能。

另外，因應中央流行疫情指揮中心宣布11月2日至11月15日維持第二級疫情警戒，並取消營業場所及公共場所的人數限制、人流管控、調整佩戴口罩規定等，桃園市配合調整相關防疫管制措施：

第一、社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、長青學苑、原住民文健站，開放餐點內用，除飲水和用餐外，須全程佩戴口罩。但為保護長者健康，以長者為主的據點場所，唱歌仍須佩戴口罩。

第二、人民團體集會活動取消人數限制，維持佩戴口罩、實聯制、量體溫、消毒等防疫規範，除了從事運動、唱歌、拍照、於山林（含森林遊樂區）或海濱活動之外，外出須全程佩戴口罩。

第三、市民活動中心取消人數限制，維持佩戴口罩、實聯制、量體溫、消毒等防疫規範，從事運動、唱歌、拍照、飲食時可暫時脫口罩。

第四、殯葬場所取消人數限制，維持實聯制、量體溫、消毒、加強環境清消及員工健康管理等防疫規範，除飲食外，須全程佩戴口罩；於殯儀館外辦理治喪者，比照以上規定辦理。

第五、宗教場所取消人數上限及人流管制，神職人員主持宗教集會活動時得暫脫口罩，通鋪住宿放寬住宿量至同一空間總數量的二分之一。