快訊／桃園某防疫旅館8確診　社區足跡16人+員工採檢出爐

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

境外移入案16851於12/11自主管理期間確診，因個案曾住桃園某防疫旅館，指揮中心會同桃園市衛生局擴大疫調、回溯追蹤，發現該旅館不同樓層都有確診者，8樓和5樓各有1人，6樓則是有6人，累計8確診。該旅館今（16日）全面淨空，129名檢疫旅客陸續搭乘遊覽車前往集中檢疫所。對此，桃園市長鄭文燦也出面說明疫調狀況。

▲桃園某防疫旅館出現8確診，市長鄭文燦出面受訪說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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鄭文燦指出，市府將採取高標準來處理、主動疫調並擴大採檢，該旅館昨天淨空6樓38間房間，今天則將118間房間全面淨空，接下來會將所有採檢資料都給指揮中心，去做後續旅館內的疫調，基本上16名有社區足跡（與個案接觸過）的人以及旅館工作人員的採檢結果均是陰性，另一部分旅客還要再確定。

鄭文燦表示，針對入境確診個案，經由疫調人員發現，某防疫旅館可能涉及交叉感染因此做了完整亦調追蹤，包括工作人員、入住房客回溯以及有社區足跡者，進行擴大篩檢，大致上同一樓層也可能涉及環境接觸傳染，這部分要由CDC專家判定，基於風險管理，因此做了旅館淨空，移至集中檢疫所安置。

▼ 桃園某防疫旅館清空，旅客陸續撤離 。（圖／記者沈繼昌攝）