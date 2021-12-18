藍委爆料選務人員誤導「只需領一張票」　桃選委會：善意提醒

▲藍委葉毓蘭指稱，接獲學生指出桃園市八德區指玄宮投票所今早傳出，「有選務人員告知民眾不必全部都領，只需要領一張票」引發質疑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

藍委葉毓蘭接獲學生投訴，桃園市八德區指玄宮投開票所選務人員竟告訴民眾公投票「不必全部都領，只需要領一張票」，她質疑選務人員為何要講這種話；桃園市選委會緊急澄清，指玄宮投開票所事件為選務人員善意提醒，因與民眾溝通過程產生誤解，已請各區公所轉知投開票所主任管理員確實依教育訓練時做法辦理，以避免糾紛。

▲遭藍委點名的桃園市八德區指玄宮投票所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國民黨立委葉毓蘭今天接獲學生投訴指稱，桃園市八德區投開票所選務人員告知民眾「不必全部都領，只需要領一張票」；另外桃園市議員舒翠玲也接獲投訴，平鎮區復旦路四段與大園高中的投開票所，選務人員都詢問民眾要領幾張公投票，質疑恐有選務不公嫌疑，更擔憂未領的票何去何從？

針對八德區指玄宮投開票所的選務人員主動告知民眾選票領取事件，桃園市選委會表示，選務人員教育訓練時即告知選務人員，民眾一經身分確認即給予4張公投票，除非民眾主動表示只領3張或更少，選務人員才會收回不領取的選票，至於八德指玄宮投開票所事件純粹為選務人員善意提醒，因與民眾溝通過程產生誤解，市選委會已委請各區公所轉知投開票所主任管理員確實依教育訓練時做法辦理，避免相關糾紛。

桃園市選委會總幹事陳靜航表示，選務人員訓練時講習前即再三叮嚀，除非民眾自主表示要投某特定公投票，否則4張都會全發，會再通令要求落實。會再提醒各投開票所，也會請各區負責人到遭點名的投開票所了解狀況。

▲桃園市今天投票狀況尚稱良好，選民量測體溫後進入投票所內投票。（圖／記者沈繼昌攝）

另外，桃園市選委會指出，4大公投18日登場，桃園市有約187萬人具投票權，共開設1312個投開票所，比3年前公投時增加170個，其中在中壢區增加最多，目的使避免投開票塞車。

▲桃園市今天上午八、九點時，選民依序進入投票。（圖／記者沈繼昌攝）

至於今天投票狀況，桃園市選委會說，一早因天氣稍冷，投票尚不踴躍，8時許開始投票後人潮立即疏散，10時許太陽露臉後，投票人潮漸出，桃園市目前投票率大約3成左右。

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