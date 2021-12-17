疑環境空調感染！桃園旅館8確診「4人Delta群聚」　染疫關係鏈一次看

▲桃園某檢疫旅館爆發群聚染疫，全棟檢疫者清空。（圖／記者沈繼昌攝）

記者趙于婷／台北報導

桃園某檢疫旅館爆出8名新冠確診者，其中6樓6名確診者中的4人病毒基因定序相同，都是Delta，目前已是4人群聚。而該起事件中，案16768是疑似感染源，屬於旅館指標個案，案16851因為是在自主健康管理間第7天才確診，屬於社區指標個案。指揮官陳時中也直言，目前環境感染可能性大，且該群聚一定有一個境外源頭，至少會有3人會改列本土。

此次桃園檢疫旅館事件，主要是案16851在自主管理期間第7天確診後，指揮中心和地方衛生局展開疫調，擴大回溯追蹤，召回期間內檢疫者採檢，發現同樓層（6樓）的另5人（案16768、16841、16821、16856、16865）也是確診者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園某防疫旅館有8名確診者。（圖／ETtoday製表）

其中案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，指揮官陳時中也直言，這4人已確定是旅館群聚，另外2人（案16821、16865）還在基因定序中。

除了6樓之外，另外5樓和8樓都各1名確診者，分別是案16872和案16862。案16872是柬埔寨境外移入的中國大陸籍女性，是這次回溯採檢發現的個案，因曾在柬埔寨確診，所以屬於「復陽個案」，而案16862是印尼返台的本國籍男性，在檢疫期滿前採檢確診。

而該起事件案16768是「疑似感染源」，是越南返台的40多歲本國籍男性，屬於旅館指標個案，另案16851是從中國大陸返台40多歲男性，在自主健康管理第7天才確診，屬於社區指標個案。

▲案16851擴大疫調。（圖／指揮中心提供）

針對感染途徑，陳時中今也表示，初步懷疑是環境感染可能性大，因為員工PCR陰性，而且確診者都是不同地方來的，也沒有親戚朋友關係，要調閱錄影帶看看檢疫期間有沒有接觸。

陳時中昨也表示，桃園旅館案件已在12/13立即進行擴大採檢，也開始聯絡已經出去的旅客回來採檢，12/15開始全棟清空129人並擴大採檢，但因為防疫旅館比較大，所以工程也比較浩大，回溯旅館疫調中，有幾十位要召回繼續隔離。

▲案16851匡列採檢結果。

由於「自主管理期間才確診」案件陸續傳出，指揮中心回調舊案發現已有12起，因此也宣布即刻啟動防疫旅宿四大強化作為，增加春節檢疫專案3項方案篩檢次數及查核與違規裁處，3方案均於入境時、檢疫第3、7、10、14及第21天（自主健康管理期間第6-7天）進行PCR檢驗或公費快篩。

另外，居家檢疫期間加強查核，違反規定者將加重裁處，同時也會邀集感控專家針對防疫旅宿進行全面查核和勞動部勞動及職業安全衛生研究所協助全面檢視防疫旅宿通風空調換氣情形，並提供改善建議，而只要在檢疫期間有症狀均要進行PCR採檢。

根據最新採檢政策，春節3方案都要檢驗6次，但不同的是分PCR檢驗或家用快篩，第一次是入境日都要做一次PCR檢驗，第三天提供公費快篩，而「7+7+7」在第6天或第7天做PCR檢驗，「10+4+7」和「14+0+7」在第7天做公費快篩，「14+0+7」和「7+7+7」第10天要做公費快篩，「10+4+7」是做PCR檢驗，最後是「10+4+7」和「7+7+7」在第13～14天做PCR，「14+0+7」是第14天做PCR。

▲春節檢疫專案篩檢次數調整。