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社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！獲贈420萬消防車1天撞拖板車　駕駛友求公評：誰對誰錯

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣國道3號和美交流道附近14日上午發生一起事故！彰化縣消防局13日獲贈一輛420萬的消防車，但沒想到才剛交車1天卻在出勤中，與拖板車發生碰撞，導致消防員手部受傷送醫。消息事後傳開，拖板車駕駛遭到網友非議，而其友人看不下去，提供影片還原當時經過，要網友評評理，「到底是誰的錯」。

▲▼ 消防車碰撞拖板車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲當事消防車直接向左切出，拖板車駕駛閃避不及撞上 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

拖板車駕駛的張姓友人表示，當天駕駛在彰化工業區下完貨，準備從國3北上基隆。事故當時該路段周邊因發生雜草火警，有兩輛消防車就停在槽化線上，駕駛行經時已駛過停放在後的消防車，但沒想到，第一輛卻突然大動作向左切出，2車當場發生碰撞。

▲▼ 消防車碰撞拖板車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲事發當時有兩輛消防車停放在槽化線上。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事件曝光後，拖板車駕駛遭到網友非議，張男事後忍不住公開行車紀錄器，要網友評斷，「到底誰對誰錯」。張男表示，若是當時駕駛急煞，拖板車一定會擺尾，而駕駛詢問消防員為何沒注意後方時，消防員則回稱自己正在執行任務。

▲▼ 消防車碰撞拖板車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲猛烈撞擊力道導致其中一車的後照鏡當場噴飛 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張男提到，當時消防車並未鳴笛，而就消防車的駕駛方式，駕駛根本沒有時間閃避，而他提供影片也並非要責怪消防員，但事故發生他認為，「是應注意而未注意」，若當天發生碰撞的非消防車而是一般車輛，那不就是「馬路三寶」。

對此，彰化縣消防局回應，當天值勤人員趕著到國道旁滅火，而至於行車上是否有瑕疵，相關細節也全部交由國道警方調查，而是否有閃燈、鳴笛的部分，也宜並交由國道警方來釐清。

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