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社會 社會焦點 保障人權

拒殘暴徵收蛋砸科管局！寶山500戶家沒了　哭喊：居住正義呢？

記者陳凱力／新竹報導

英特爾執行長基辛格近日造訪台積電，爭取3奈米產能，代表台灣半導體產業一路看好，但榮景的背後卻是建立在500多個徵收戶的血淚上，竹科三期的徵收戶拒絕科管局殘暴的賤價徵收，頂著寒風、選擇在1218公投日前往抗議。抗議民眾下跪、蛋砸科管局，高喊「四個不同意」嚴拒強徵民地，痛批政府一面喊著「居住正義」，轉頭又踩著徵收戶的屍體走過去。

▲蛋砸科管局抗爭　寶山三期徵收戶辛酸：說好的居住正義呢？。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲寶山三期徵收戶選擇在1218公投日走上街頭抗議，痛批政府一邊喊居住正義，一邊踩著平民百姓心血成就大企業。（圖／記者陳凱力翻攝）

為了爭取權益，寶山三期徵收村民被迫走上街頭，3個不到3歲的小兄妹舉著「張爺爺幫幫我」、「魏爺爺幫幫我」的白布條在寒風中與家人一起抗爭，村民高舉「賤價徵收、低估市場行情」、「黑箱作業、一對一脅迫價購」、「利用國家機器、強取豪奪」、「圖利外資、犧牲百姓家園」表達抗議蠻橫強徵民地。

▲蛋砸科管局抗爭　寶山三期徵收戶辛酸：說好的居住正義呢？。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼抗議民眾又下跪、又砸雞蛋，高喊「科管局王八蛋」、「出來面對」。

▲蛋砸科管局抗爭　寶山三期徵收戶辛酸：說好的居住正義呢？。（圖／記者陳凱力翻攝）

現場激動的胡姓男子朝著貼有科管局長、副局長王永壯、陳淑珠頭像的地方，怒砸3顆雞蛋洩恨，而徐姓民眾則情緒激動的披著白布向科管局下跪，跪求科管局官員可憐可憐這群村民。

徵收戶范植生說，他在內政部公開實價登錄發現，距自家果園不到300公尺遠、登記農牧用地的保生宮交易價格是8萬8千元，但查估公司卻用低價的山坡地認定周遭土地只值3萬，落差5萬多元，因此受害不止他一人。

范植生說，7年前向新竹縣府合法施做300公尺的擋土牆，也提出當年的施工費用單據400多萬，結果查估人員卻只估60多萬元，完全無視他提出的單據，這不是逼大家走上街頭反對徵收嗎？

▲蛋砸科管局抗爭　寶山三期徵收戶辛酸：說好的居住正義呢？。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼三名孩童與家人不顧寒風走上街頭，請求政府看見他們。

▲蛋砸科管局抗爭　寶山三期徵收戶辛酸：說好的居住正義呢？。（圖／記者陳凱力翻攝）

倍受委曲的徐姓地主說，他的地就在保生宮旁，保生宮土地8萬8千元，他的只有2萬1千元，相差6萬多元，這鑑價的標準無法理解，會誓死抗爭。

自救會長范國柱痛批，科管局徵收價及地上物補償還在恐龍時代，賤價強買土地成就大企業發展，政府一邊喊著居住正義，轉過頭卻吸取他們的心血滋養「護國神山」。

竹科管理局則澄清，保生宮是因遷建新廟所需才自行洽地主購買，並非科管局辦理取得，又該土地係受民情風俗因素影響的特殊交易案例，故本次估價未採用該案例。且本次採3家查估，依最高者作為協議市價基礎，地主普遍均已獲得調升，若與本局達成協議價購並簽約者，除另提供相關地價及地上物加成獎勵金外，並無賤價之情形。

科管局表示，目前地主同意協議價購比例已達8成，顯見多數所有權人對科管局的誠意頗為認同，所有權人如仍未能達成協議者，為利開發案之進行，將依土地徵收條例規定第11條辦理徵收。

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