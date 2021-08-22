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爭議14年！台東杉原海水浴場回歸縣民　優人神鼓「擊浪」揭幕

▲▼優人神鼓以「擊浪」為主題，將鼓聲結合海濤，帶來一場驚心動魄的感官饗宴。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

優人神鼓以「擊浪」為主題，將鼓聲結合海濤，帶來一場驚心動魄的感官饗宴。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東杉原海水浴場將回歸縣民使用，為迎接東部海岸第一名的戲浪聖地，21日下午在杉原海水浴場辦理啟用開幕記者會，由饒慶鈴縣長與卑南鄉許文獻鄉長進行啟用典禮，並邀請到優人神鼓以「擊浪」為主題，在海天一線間帶來精彩的演出，為即將於8月24日開放啟用揭開序幕。

▲▼優人神鼓以「擊浪」為主題，將鼓聲結合海濤，帶來一場驚心動魄的感官饗宴。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東縣政府於今年即進行杉原海水浴場整修，6月底整修完成，原訂暑假開放受疫情影響而暫緩，隨著疫情警戒降為二級，縣府於8月4日宣布有條件開放水域遊憩活動，如今疫情趨於穩定，決定24日起重新啟用杉原海水浴場。

▲▼優人神鼓以「擊浪」為主題，將鼓聲結合海濤，帶來一場驚心動魄的感官饗宴。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者會中邀請到在地莿桐部落的耆老來為杉原海水浴場啟用開幕祈福，並由饒慶鈴與鄉長及現場貴賓一同擊鼓進行啟用儀式，緊接著為優人神鼓的精采演出，以「擊浪」為主題，將鼓聲結合海濤，為現場帶來一場浪濤衝擊與浪花細膩層次交錯的感官饗宴。全程落實防疫措施。

▲▼優人神鼓以「擊浪」為主題，將鼓聲結合海濤，帶來一場驚心動魄的感官饗宴。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

饒慶鈴表示，台東擁有全台灣最長的176公里海岸線，是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，縣府回應民眾與社會的期待和需求，重新開放杉原海水浴場，未來杉原海水浴場也會整合富山護魚區，擴大保育區和生態教育廊道，讓觀光與環保不再成為對立創造雙贏，持續擦亮台東慢經濟。

鄉長許文獻指出，杉原海水浴場是東海岸的一顆明珠，在得知今年即將開放後，就主動與縣府連繫達成合作，希望透過優人神鼓精湛的演出為杉原海水浴場帶來嶄新的氣象，為在地觀光增添更多元與多樣的選擇。

▲▼優人神鼓以「擊浪」為主題，將鼓聲結合海濤，帶來一場驚心動魄的感官饗宴。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東縣長興奮向民眾宣布，杉原海水浴場重歸縣民使用，並將於8月24日正式啟用。

杉原海水浴場經過縣府整修後，修復破損的木棧道等設施、整修盥洗室與洗手間、增設沖洗區、置物櫃與部落茅草屋（達麓岸），設置浮球警戒線並且進駐合格救生員與救生設備，不僅讓海水浴場的功能更完善，也讓前來戲水的遊客安全更有保障。

縣府交通及觀光發展處則說明，杉原海水浴場自８月24日至9月30日進行開放，時間為每日上午10點至下午5點，並提醒遊客入場請遵守防疫規範，配戴口罩、落實實聯制並測量體溫。

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爭議杉原海水浴場回歸縣民優人神鼓擊浪

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