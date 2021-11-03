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理科太太僅花87天就爆紅　破產→上億身價「4大爭議一次看」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲YouTuber理科太太靠著科普常識迅速竄紅。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber理科太太（本名：陳映彤）以科普知識解析生活常識，2018年在一片YouTuber中殺出重圍，短短87天就竄紅，至今累積111萬人次訂閱，除了實用的影片內容，她總是面無表情地說出充滿冷幽默的話，也是魅力之一，但這一路走來也受到不少質疑的聲浪，讓許多人對理科太太的好感度降低。

爭議一：創業故事並不勵志
理科太太從小學到高中都是就讀貴族名校薇閣，之後到美國名校哥倫比亞攻讀大學和研究所，更曾在矽谷創業開發青春痘產品，不過創業之路並不順遂差點破產，最後靠著自身創意拍攝產品廣告成功翻身，5分鐘影片賺進上億營業額。

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不過，在2019年時，部落客廣告小妹直言，理科太太的確是富二代，「她的創業故事很不勵志，但就以我個人觀點來看，會投胎也是一種實力」。

不僅如此，PTT八卦版更有鄉民翻出理科太太自創的公司在2012年曾被大陸媒體報導的內容，寫到她的媽媽其實是台灣某化妝品公司的CEO，該品牌歷史已有30多年，2010年她畢業後就進入家中企業擔任董事長特助，並發下宏願希望能把自家品牌發揚光大。

被挖出家中其實就是化妝品公司，PTT鄉民質疑理科太太所謂的創業說法，但另外也有人緩頰，理科太太從頭到尾都沒宣稱自己是白手起家，可能是媒體過度炒作。

▲理科太太驚爆婚變，被週刊爆料已經和理科先生John展開離婚訴訟。（圖／翻攝自理科太太臉書）

爭議二：農業科普內容被批有誤
理科太太2018年8月上傳一支探討《吃有機食物真的比較好嗎》的影片，其中提到有機食物不代表就是零農藥殘留，且有機耕種不可使用合成肥料，但可用有機肥料，「你以為有機肥料哪裡來的？就是動物的大便啊！所以你不洗乾淨的話，你有可能吃到大便哦。」因此她提醒，不要以為買有機食物就可以隨便清洗，除了可能吃到菜蟲，還可能吃到微量農藥和大便。

這項論點卻遭到台灣農糧署打臉，農糧署大動作在臉書上解釋，理科太太的說法並不正確，因此發文避免民眾被誤導，直言：「錯誤消息請勿相信！」而臺灣大學農藝學研究所郭華仁教授1月也發文澄清：「她的科學是活在五十年前嗎？五十年前是有菜農澆大便的，現在的規範可不能直接使用。」

此外，宜蘭大學應用經濟系教授兼有機產業發展中心主任黃璋如在理科太太的影片一PO出後，就隨即發文打臉，「請大家不要被誤導了，她所說有機農業允許農藥殘留，是美國的法規。我國的有機規範禁止有機農場使用農藥，這是真的！」更直言理科太太的論點讓人啼笑皆非，「他們對有機是『沒有常識』，對環境是『沒有理想』的！」

▲理科太太談有機。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲理科太太談有機，遭專家打臉。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

爭議三：影片錯誤百出，作家批智障
理科太太到美國攻讀大學和研究所，被測出智商170，但作家張紹中提出五大理由，點出她的影片內多項錯誤論點，更直指「智商170缺乏信度，理科太太是個智障」，因為美國、台灣等都是使用WAIS-III測驗，這測驗的成績太低或太高的人，都會出現失真的現象，「在台灣的常模，大概是138至142左右，這已經是滿分了，不可能再高，因為滿分的人太多。」質疑理科太太的智商170到底怎麼來的？

另外，理科太太以「生物醫學工程師」身分販售抗痘保養品，將致痘痤瘡桿菌抹在臉上，張紹中質疑，「我是不知道有哪個生物醫學專家，會幹出把痤瘡桿菌抹在臉上，然後治好之後拿來騙無知大眾的。」細菌性痤瘡的已知絕對有效主線治療方式就是抗生素，最早的抗生素「盤尼西林」在1928年就被發現，「理科太太在2018年，時隔了九十年後，重新發現了一次盤尼西林，真是偉大的成就。」

張紹中也提到，理科太太談論憂鬱症的影片中引述「憂鬱症是由於血清素的濃度不足」說法，是誤解了「血清素假說」，因為「血清素假說」的意思是「由於大腦內的血清素受體，對於血清素的反應的障礙，會造成憂鬱現象」，而不是「由於血清素濃度不足」。張紹中痛批：「理科太太用那種自以為正確的講話口氣，講出滿口謬論時，讓人比較想毆打他，吃香蕉治憂鬱症勒。」

對此，理科太太在Instagram限時動態上回應，「各位親愛的粉絲，我的智力應該是正常，但手機快沒電了。不要再傳給我了啦。」

爭議四：在家DIY抹片篩檢涉違法
2019年3月，因開箱慧智基因股份有限公司之「子宮頸癌篩檢產品」影片《只要一分鐘就能在家中做子宮頸癌篩檢》有廣告之事實，且未經先經過醫療器材、藥物等廣告審查，故遭台北市政府衛生局判定理科太太違反《藥事法》，處罰鍰廣告主慧智基因公司及產品薦證代言人理科太太各20萬元。

北市衛生局亦表示此產品屬於高風險性的第三級醫療器材，就算申請刊登也不會核准。

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