境外生單日再增2例確診　校園累計總數達930例

▲境外生單日增2例確診、累計207例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，國際新冠肺炎疫情持續升溫，根據教育部今（18日）公布最新統計資料，截至昨（17日）天為止，各級學校新增2例確診，都是境外移入，境外生累計確診達207例，也讓全國校園累計總數達到930例。

中研院P3實驗室上週四（9日）爆發一名人員染疫，讓台灣維持35天的0本土確診破功，而近期國際疫情因Omicron病毒而升溫，英國、丹麥單日確診創新高，累計全球染疫人數超過2.7億人，連台灣的檢疫旅館也爆發群聚感染。

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根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數達到930例，較前一天新增2例，全部都是境外生，也讓境外學生累計確診數從4月累計至今達到207例，其中境外移入大專校院學生176例，境外移入高中生29例，國中生、國小生各1例。

▲境外生單日新增2例確診，校園累計總數達930例。（圖／教育部提供）

另在本土確診學生數部分，則仍維持723例，連續7天沒有新增個案，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。