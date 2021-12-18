美政府支持Google與Meta　「海底電纜連結台灣和菲律賓」

▲根據協議，Google和Meta必須每年評估敏感資料所受風險，也要能在24小時內限制或阻止電纜數據流量。（示意圖／路透）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

拜登政府今天建議主管機關批准Alphabet旗下的Google及社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta使用海底電纜連結台灣和菲律賓，以處理與亞洲之間不斷增長的網路流量。

路透社報導，上述企業簽署國家安全協議，以保護太平洋光纖電纜網路系統（Pacific Light Cable Network System）上的資料；這套海底光纖纜線系統將用於連結美國、台灣和菲律賓。

拜登政府建議聯邦傳播委員會（FCC）許可這些企業在現有8000英里（約1萬2875公里）的太平洋光纖電纜網路上發送及接收數據。

全世界約300條海底電纜構成了網路傳輸的骨幹，乘載99%的數據流量。Meta申請的許可是使用菲律賓到美國段，谷歌（Google）則申請連結台灣的部分。

這些公司承諾保護美國人資料的隱私和安全，尤其是針對中國的情報活動。

Google和Meta的計畫放棄了先前有關使用網路電纜連結到香港的提案。香港處在北京政府控制之下，去年已有多個美國政府機關建議阻止這項提案。

美國司法部表示，與Google和Meta簽署國家安全協議有其必要，因為中國「持續試圖取得數以百萬計美國人的敏感個資」。

根據協議，Google和Meta必須每年評估敏感資料所受風險，也要能在24小時內限制或阻止電纜數據流量。

中國駐美大使館和Google對此消息都尚未置評。

Google曾於2020年表示，需要在台灣和美國的數據中心之間建立數據連結，才能處理愈來愈大的網路流量。

Meta發言人說，電纜系統增加了美、菲之間的網路容量，以「協助人們保持連線及分享內容」。Meta還表示，這些電纜很安全，資料也受先進加密技術保障。