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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

借我5分鐘！投票前速讀「四公投重點」　同意、不同意結果一次看

▲▼公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

▲1218四項公投登場。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

1218四大公投今登場！分別為重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁四個公投案，議題囊括能源政策、食安議題、國際貿易，由全台灣人投票決定下一步，而到底投下同意與不同意的結果為何？《東森新媒體ETtoday》整理以下重點，快速了解正反方立場以及各政黨態度如何。

【四大公投案主文】

◎第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

提案人：黃士修

同意方主張：
1.2018以核養綠公投通過，多數民意否決非核家園政策。
2.核廢料無法處理為假問題，使用過的核燃料97％仍是可利用能源。
3.重啟核四不需六年，二年內可放燃料發電，三年內做完熱測試就可商轉。
4.據中央地質調查所報告指出，核四廠址周邊斷層，80萬年以來已不屬於活動斷層。

不同意方主張：
1.核四無重啟可能性，核廢料處置問題無法取得社會共識。
2.核四重啟初估需N+6~7年。
3.核四承攬商團隊已解散，修約談判困難度很高。
4.需確保核四廠地質條件安全無虞。

同意→ 啟用核四
不同意→ 核四繼續封存

◎第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

提案人：林為洲

同意方主張：
1.萊克多巴胺長期攝取恐對人體造成傷害。
2.國人飲食習慣攝取豬肉數量高於其他肉品，雖訂定國際標準容許值萊劑含量，但未必適用於國人。
3.政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力成本。
4.政府黑箱決策迴避立院監督，導致中央地方不同調。
5.國民健康不能成為利益交易籌碼。

不同意方主張：
1.基於國際貿易平等互惠，全球已有101個國家開放含有萊克多巴胺豬肉進口。
2.進口豬肉資訊公開透明，萊豬流向全程追蹤。
3.比照牛肉規定清楚標示豬肉原產地，國人優先選擇台灣豬。
4.依照相關法規、國際標準、科學風險評估訂定安全容許量。

同意→ 含萊劑豬肉不得進口
不同意→ 維持現狀，仍進口含萊劑豬肉

◎第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

提案人：江啟臣

同意方主張：
1.提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性。
2.公投綁大選可大幅降低行政成本。
3.促進多元討論，讓政治人物無從閃躲。

不同意方主張：
1.公投與選舉脫勾，公投議題可有效進行社會溝通及理性辯論，使公民投票結果展現真正民意。
2.固定公民投票日期， 且定期舉行公投， 有利人民參與，確保投票結果具有民主正當性。

同意→ 公投綁大選，公投成案半年內遇大選需同時舉行
不同意→ 公投與大選脫鉤

◎第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

提案人：潘忠政

同意方主張：
1.大潭藻礁有19種世界新種，也是一級保育類的柴山多杯孔珊瑚的最大棲地。
2.大潭腹地狹小、儲量有限，不利天然氣穩定供應。
3.大潭風浪過大，若供氣不順將不利減煤，造成溫室效應。
4.大潭周邊緊鄰工業區，若發生事故恐波及周邊工廠，造成嚴重影響。

不同意方主張：
1.第三天然氣接收站站址為桃園觀塘工業區港，可就近供氣給大潭電廠，達成111年供氣目標，為能源轉型政策之關鍵基礎設施。
2.中油公司保留觀塘自然海岸，並對大潭藻礁生態系進行環境維護及生態監測，善盡企業社會責任。
3.第三接收站採用迴避替代修正方案，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，並未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發，不影響藻礁生態。

同意→ 規劃三接替代方案
不同意→ 維持原址蓋三接

▲▼1218四大公投懶人包。（圖／記者許立昕整理製表）

▲1218四大公投主文重點。（圖／記者許立昕整理製表）

【各政黨立場】

民進黨：四個不同意
國民黨：四個同意
民眾黨：二個同意（反萊豬、、護藻礁）、兩個不同意（重啟核四、公投綁大選）
時代力量：三個同意（反萊豬、公投綁大選、護藻礁）、一個不同意（重啟核四）

【公投通過門檻】

中選會公告，全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數為1982萬5468人。

依《公民投票法》規定公投通過門檻，有效票須達全國投票人數的四分之一，且同意票要大於不同意票，依此計算本次公投通過門檻為495萬6367票。

【公投約束力】

若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於二年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，二年內，不得就同一事項重新提出。

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