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全台「跨年迎新年」活動一覽！邊逛市集看煙火　邊迎第一道曙光

▲▼跨年迎新活動。（圖／觀光局）

▲各地跨年迎新活動。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2022年將至，不少人都安排到各地跨年迎曙光，交通部觀光局彙整6個國家風景區及3個觀光遊樂業者辦理2021-2022年賞夕陽、跨年及迎曙光活動資訊，民眾可到阿里山揮別2021最後一道夕陽，也可到台東三仙台迎接本島2022年第一道曙光。

觀光局表示，全台及離島跨年時分皆有送舊迎新活動，民眾想歡送2021年最後一道夕陽、揮別疫情，可選擇到阿里山參加日出印象音樂會，聆聽感恩音樂饗宴，昇華心靈。

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或是到全台最高的跨年活動「梨山」，欣賞原住民熱情舞蹈，還可到谷關看表演、泡溫泉、賞風景，除去冷冽寒冬、迎向晨煦陽光；另也推薦大小朋友闔家到麗寶樂園、劍湖山世界及義大世界，一同遊樂、看表演與煙火秀。

北部民眾可自行前往宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘看2022東北角特有的龜山朝日，結束後可到附近區域爬山、健行、騎自行車並順遊到礁溪泡湯，新年第一天鍛鍊強健體魄、揮別疫情陰霾、越來越健康。

▲▼跨年迎新活動。（圖／觀光局）

▲北部跨年迎新活動。（圖／觀光局）

中部民眾可前往日月潭一起「潭情說愛」，在湖光水色霧氣繚繞的夜幕，等待曙光乍現迎接新年，並在水社碼頭市集、原聲天籟與音樂表演中熱鬧歡樂跨年。

南部民眾可搭台灣好行到阿里山參加「日出印象音樂會」，來自阿里山高山上的天籟演奏，一同欣賞一場高海拔、高品質、高水準的三高日出印象音樂會。

▲▼跨年迎新活動。（圖／觀光局）

▲中部、南部跨年迎新活動。（圖／觀光局）

東部民眾則可蒞臨台東三仙台遊憩區迎曙光，該場域結合夜間燈光、壯麗八拱橋、在地特色市集，充滿濃厚幸福的感覺，享受新年的朝氣，迎接本島第一道曙光。

至於離島部分，民眾可選擇到馬祖西莒島上參加升旗典禮，效法當年戰士英雄昂首向前，慷慨激昂迎接國境曙光，並在前線島嶼、百年古蹟與沙灘海濤陪伴下迎新年賞日出賞美景。

觀光局表示，所有詳細資訊可於台灣觀光資訊網或相關國家風景區管理處網站查詢。另因活動期間參與遊客眾多，觀光局呼籲民眾全程配戴口罩並配合主辦單位防疫規範。

▲▼跨年迎新活動。（圖／觀光局）

▲東部跨年迎新活動。（圖／觀光局）

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