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2022首場耶誕跨年演唱會19日新營登場　 金曲歌后＆最佳樂團＆鐵肺公主熱情演出

▲2022台南耶誕跨年系列活動第1場演唱會「原聲草地音樂會」將於19日晚上6時在新營區南瀛綠都心公園熱情開唱。（圖／記者林悅翻攝）

▲2022台南耶誕跨年系列活動第1場演唱會「原聲草地音樂會」將於19日晚上6時在新營區南瀛綠都心公園熱情開唱。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022台南耶誕跨年系列活動第1場演唱會「原聲草地音樂會」將於19日晚上6時在新營區南瀛綠都心公園熱情開唱！除了有金曲獎歌后張秀卿上台演唱膾炙人口的台語歌曲外，鐵肺公主戴愛玲也將帶來震撼全場爆發力十足的表演，而動力火車更將帶來滿滿1小時的演唱，讓到場聆聽的觀眾一飽耳福不虛此行。

今年「台南市耶誕跨年系列活動」將於12/19、12/25及12/31舉辦3場演唱會，找來重量級音樂人陳鎮川帶領金曲獎王牌製作團隊，邀請的歌手涵蓋5金得主（金曲、金馬、金音、電視金鐘、廣播金鐘獎），就是要為台南的觀眾打造場場精彩，全國最好看的「鑲金」耶誕跨年系列演唱會。

黃偉哲市長於日前宣布耶誕跨年卡司時，行銷台南的美食觀光與住宿，歡迎全國民眾來台南看偶像、吃美食，踴躍購物並參加台南購物節美宅等大禮抽獎外，也不忘呼籲全民一起做公益。他表示市府與創世基金會合作發起「大額發票抽房子、小額發票做公益」慈善活動，鼓勵大家來看演唱會時，能把不能參加台南購物節抽獎的100元以下小額或外縣市發票帶來捐贈，幫助弱勢朋友，「來台南參加演唱會的同時，還能抽獎做公益」，一舉三得，看演唱會開心，做愛心更開心！

台南市政府新聞處也誠摯邀請大家來聽演唱會，一起來台南度過歡樂且熱鬧的12月，主辦方也將在活動現場贈送活動口罩(數量有限，送完為止)，更提醒參加活動的民眾要保持社交距離、戴口罩、勤洗手、落實實聯制，並且避免邊走邊吃，才能開心出遊確保健康平安。

「2022台南市耶誕跨年系列活動」演唱會場次時間地點如下（活動時間如有異動，以活動官網公布為準）：《演唱會》：12月19日星期日「原聲草地音樂會」新營南瀛綠都心，卡司：不幸機構、六庫樂團、劉昊、張秀卿、戴愛玲、Matzka、動力火車。12月25日星期六「巨星耶誕演唱會」台南市政府西側廣場，卡司：徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒。12月31日星期五「好YOUNG跨年演唱會」台南市政府西側廣場，卡司：艾怡良、閻奕格、李友廷、Karencici、?te壞特、B.T.O.D、高爾宣、婁峻碩、大支、林宥嘉、炎亞綸、周興哲、許含光。

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