明變天！北北基「一早就迎雨」入夜急凍12度　強颱雨彈連轟5天

▲明晨鋒面通過，北北基等地一早就有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明天天氣將有明顯轉變，出門上班課要特別留意！清晨受到鋒面通過影響，北、東陸續轉雨，加上冷空氣南下影響，北台灣顯著轉冷，此波冷空氣最明顯的時間點落在明晚到周六清晨，最低溫將下探12度。另強颱雷伊下周一起將為台灣帶來水氣，到周五全台都有降雨機會。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文中表示，明日有另一波東北季風夾帶冷空氣南下，此波冷空氣強度有機會達到冷氣團等級，且冷空氣前緣的鋒面將在天亮之前掠過台灣北部、東北部一帶海面，隨後從白天起東北季風增強，迎風面桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地陸續將轉為有短暫陣雨天氣。

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▲今晚到明晨北部、東北部降雨增加。（圖／氣象局）

周六晚間起隨著較乾的空氣移入，水氣減少，迎風面地區的降雨也將跟著減少或是停止下來，周日冷空氣逐漸減弱，降雨量或是降雨範圍都會比周六更為縮減。

此波冷空氣最明顯的時間點落在明晚到周六清晨，中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到12度上下，市區低溫則在14度上下，南部及花東地區低溫也會降到15-17度間。

▲明晚各地溫度預測。（圖／氣象局）

關於強烈颱風雷伊，正持續西行，預計今晚登陸菲律賓，周末北轉後減弱，受到颱風外圍水氣影響，下周一起各地開始有短暫陣雨機會，周二到五是降雨最明顯的時段，且是全台都有雨。

▲雷伊颱風外圍水氣下周影響台灣，全台有雨。（圖／氣象局）