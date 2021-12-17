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從北到南變天！越晚越冷「急凍探10度」　公投日降雨熱區出爐

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面通過且冷空氣南下，北台灣溫度越晚越低，今晚到明晨將是最冷的時間，平地最冷約12度，沿海空曠地區可能下探10度。而明天的公投日在桃園以北、東半部降雨機率較高，中南部天氣則較穩定。下周一開始受颱風影響水氣增加，周二雨勢最猛。

▲▼氣象局12/17天氣說明。（圖／記者陳煥丞攝）

▲今日各地天氣明顯轉涼。（圖／記者陳煥丞攝）

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氣象局預報員謝佩芸表示，今日東北季風增強，迎風面的新竹以北、宜蘭雲量較多北部、宜蘭、花東沿海有局部短暫陣雨，中南部晴到多雲，受到冷空氣影響，北台灣氣溫明顯下降，越晚越冷，中南部則是入夜後也會轉涼。

▲▼氣象局12/17天氣說明。（圖／記者陳煥丞攝）

▲颱風雷伊減弱為中度颱風。（圖／記者陳煥丞攝）

這波冷空氣影響最明顯的時間點落在今晚到明晨，中部以北、宜蘭12到14度，南部、花東15到16度，北部空曠近山區則可能有10到11度低溫。周末天氣與今日類似，不過降雨範圍縮小至桃園以北、東半部，南部山區也有零星降雨，其他地區維持晴到多雲天氣。

今年第22號颱風雷伊因通過菲律賓陸地而減弱為中度颱風，目前已進入南海，菲律賓一帶海面雲系較多，未來幾天雷伊將持續西行，下周北轉且北上過程中會減弱並消散，但颱風殘存水氣會隨著大環境飄到台灣上空，導致下周天氣較不穩定。

▲▼氣象局12/17天氣說明。（圖／記者陳煥丞攝）

▲今起到周末氣溫偏低。（圖／記者陳煥丞攝）

下周一冷空氣減弱但水氣增加，各地天氣不穩定，西半部、東南部降雨機率高，周二雨勢最猛，全台都會有雨，整天都是雲多的陰天且斷續有雨，周三、四水氣仍在，不過雨勢相對周二較緩和，下周後期可能會又有一波冷空氣南下影響。

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