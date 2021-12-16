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濕凍急降溫恐冷氣團探12°C！　雷伊大迴轉「強雨彈」罕見全台開炸

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲雷伊已經減弱為中度颱風 。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，北邊有一道鋒面，預估明天（17日）清晨將通過台灣，緊接著大陸冷高壓南下，將明顯變天，迎風面北東有局部短暫雨，基隆北海岸雨勢尤其明顯，北台灣氣溫明顯下降，越來越低，入夜後可能就剩14度。白天高溫則仍有23至28度，另外，菲律賓附近的今年第22號中颱「雷伊」（Rai），則朝西北西往南海移動，下周起外圍水氣北上影響台灣，各地都有局部短暫雨。

氣象局預報，今天入夜後到明天清晨隨著鋒面通過，迎風面的北部、東北部雲量增多，容易出現局部性短暫雨，其他地區則影響不大；鋒面通過後，東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部有整天都有局部短暫雨。各地氣溫會下降，清晨低溫約落在17到20度附近，白天高溫上，北東約18到20度，整天感受涼冷，中部、東部落在21到25度，南部、東南部影響不大，高溫仍有26至28度左右，屬於日夜溫差大的天氣。

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▼北邊鋒面和冷高壓將南下，南邊有颱風雷伊夾擊台灣。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▼預估雷伊颱風將在南海大迴轉，甩雨來台。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

根據氣象局觀測，強颱「雷伊」已於今晚8時減弱為中度颱風，目前位於鵝鑾鼻南南東方1460公里海面上，以每小時25公里速度，向西朝南海移動，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，7級暴風半徑250公里，10級暴風半徑80公里，短期內對台灣天氣沒有直接影響。

氣象局預測，未來天氣分為二個階段：18、19日周末兩天受一波接近大陸冷氣團的強冷空氣影響，天氣涼冷且迎風面「先雨後多雲」，北部及東北部整天涼冷，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區則受南方中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多。下周起冷空氣開始減弱，但強度仍在東北季風等級，高溫低溫略回升，接著開始受南方雲系影響，各地水氣多，全台降雨機率提高，西半部、東南部地區有局部短暫雨，東北部及東部有零星短暫雨，高山地面易有積冰、霧淞。

前預報中心主任吳德榮分析，雷伊颱風未來到南海的第四天將北轉，第六天往台灣轉，強度已經減弱成「非颱風」，依據電腦模擬預測，21日（下周二）冬至這天雨又大又強，「這個季節還有全面性、全台下雨的天氣系統確實少見」，但降雨模擬還不精準，需待後續注意。

吳德榮指出，目前北邊有一道鋒面系統在福建，明天清晨起將影響到北部，依序往新竹以北、東半部影響，中南部影響小；至於氣溫也有反應，明天起越晚越濕冷，鋒面掠過後冷空氣下來，越晚越冷，明天就從22度降到14度，空曠地區可能就已經來到12度，18日台北市下探13度，空曠地區僅剩10度左右，之後冷空氣減弱回溫， 18日清晨降到最低，19日則為短暫空檔，南邊水氣開始上來，中南部雲量增多、山區有飄雨，到了20日（下周一）起降雨擴大，較強的雨勢落在21、22日（下周三）。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

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