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越晚越冷！新竹以北「冷氣團濕凍10℃」　雷伊雨彈炸全台

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天新竹以北氣溫驟降有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天鋒面、強冷空氣報到，新竹以北氣溫驟降有雨，而且會越晚越濕冷。明晨北台灣最低溫剩10度，符合大陸冷氣團定義。下週一開始「雷伊」外圍環流影響，全台明顯有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，中央氣象局17日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「雷伊」穿過菲律賓，即將進入南海，19日起逐漸大迴轉，無侵台機率。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷伊颱風將在3天後於南海迴轉。

最新(16日20時)歐洲(ECMWF)系集模式(左圖)亦顯示，大約3天後模擬路徑開始在南海大迴轉，行進期間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，5天後已減弱、消散。不過，即使如此，其殘餘水氣仍將往台灣輸送，為下週一(20日)之後，帶來大範圍的強降雨，甚至於已進入旱季的中南部，也有少見的明顯降雨(右圖)，值得密切觀察。

最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(17)日鋒面掠過、強冷空氣南下，新竹以北及東半部轉有局部雨，氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區雲量略增，氣溫漸降。各地區氣溫：北部20降至12度，中部14至25度，南部15至26度，東部13至26度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週(19)日天氣漸趨穩定。

明(18日)晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義(氣象局≦14度)的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10度左右，要注意保暖。明(公投日)白天起水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南為多雲時晴的天氣。

下週(19)日天氣漸趨穩定，但中層雲逐漸由南往北移，中南部雲量漸增、山區有零星飄雨的機率，東半部亦有局部短暫雨；氣溫略回升、仍偏冷。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲左圖：最新(16日20時)歐洲(ECMWF)系集模式顯示，大約3天後模擬路徑開始在南海大迴轉，5天後已減弱、消散。右圖：最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下週二(21日)20時累積降水(12小時)圖顯示，「雷伊」殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨，包括已進入旱季的中南部。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週一(20日)「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，有局部雨，尤其南部及東南部有明顯降雨；冷空氣減弱，天氣偏涼。下週二(21日)「雷伊」殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨(右圖)。下週三(22日)「雷伊」殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，其他地區降雨趨緩。下週四(23日)恢復成東北季風影響，北、東偶有局部雨，背風面晴朗穩定。

 

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