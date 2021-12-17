美決心確保台海和平穩定　國台辦：民進黨當局倚美謀獨必遭挫敗

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導



美國務卿布林肯布林肯（Antony Blinken）14日訪問印尼時發表演講稱，印太地區存在「對北京侵略性行為的擔憂，美國決心確保台海和平穩定。」對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（18日）表示，民進黨當局頑固「倚美謀獨」，妄想靠外部勢力分裂國家，導致當前兩岸關係緊張動蕩。

馬曉光說，美方一些人出於「以台制華」的考慮，到處煽風點火，將台海局勢緊張的原因罔質事實歸咎於中國大陸，還把台海、南海連在一起說事，企圖拉攏一些勢力聯手阻礙中國的統一和民族復興。

馬曉光指出，民進黨當局頑固「倚美謀獨」，妄想靠外部勢力分裂國家，導致當前兩岸關係緊張動蕩。任何謀「獨」挑釁必遭堅決挫敗。任何人任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

布林肯敦促中國，停止在印太採取「激進行動」，並重申華府希望確保台海和平與穩定。《衛報》指出，美國目前正在尋求鞏固對抗北京的聯盟關係。另外，談到美國印太策略。布林肯指出，華府將與盟友和夥伴合作，捍衛具規範基礎的秩序，各國應該有權利「選擇自己的道路」，「這就是為何從東北亞到東南亞，從湄公河到太平洋島國，都對北京的激進舉動感到如此擔憂。」

針對美方指出中國的「侵略性行為」，美國決心「確保」南海航行自由，以及「南海仲裁案裁決」。大陸外交部發言人趙立堅日前也表態，美國喜歡拿《聯合國海洋法公約》和所謂「南海仲裁案」說事，言必稱「基於規則的秩序」，那麼請美國先加入《公約》再說。「南海仲裁案」嚴重違反國家同意原則，所謂「裁決」嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。

趙立堅強調，美方應該尊重事實，尊重國際法和國際關係基本准則，停止破壞南海和平穩定、損害地區國家互信合作的錯誤言行。